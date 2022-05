La santé mentale au coeur des préoccupations électorales

MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Quinze organisations et regroupements provinciaux en santé mentale se réunissent pour former la Coalition communautaire en santé mentale et intervenir auprès des partis politiques et des médias afin que la santé mentale soit reconnue comme un enjeu social prioritaire de la campagne électorale.

Seulement 6,4% des dépenses du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) sont allouées à la santé mentale, une baisse depuis le précédent budget alors que les besoins ont augmenté depuis le début de la pandémie. Cette situation inquiète la Coalition qui croit que les dépenses en santé mentale devraient augmenter, mais aussi que davantage d'actions et d'énergie devraient être mises en amont, pour agir sur les déterminants de la santé.

En effet, selon la Coalition, la santé mentale est un enjeu collectif qui nécessite une approche globale tenant compte des déterminants sociaux qui l'affectent. "Le gouvernement ne peut se passer des organismes communautaires en santé mentale et de leur approche innovante s'il souhaite avoir un impact réel sur l'amélioration des conditions de vie portant atteinte à la santé mentale des personnes et des communautés partout au Québec", soutient Jérôme Gaudreault, co-porte-parole de la Coalition et directeur de l'Association québécoise de prévention du suicide. « La santé mentale doit être un enjeu prioritaire de la campagne électorale et faire l'objet, de la part des partis politiques, d'engagements ambitieux reconnaissant la nécessité d'une variété d'accompagnements, incluant les approches communautaires », ajoute Christina Charron-St-Pierre, co-porte-parole de la Coalition et directrice du Réseau communautaire en santé mentale.

La Coalition propose aux partis le libellé suivant :

« Notre parti reconnaît que la population québécoise a le droit de jouir de la meilleure santé mentale possible et que la santé mentale est une composante essentielle à l'épanouissement des personnes et de la société. Notre parti reconnaît également que la réalisation de ce droit nécessite des actions qui dépassent les enjeux d'accès aux soins et les aspects curatifs.

Nous reconnaissons l'importance d'une approche globale en santé mentale incluant les déterminants sociaux de la santé, la promotion, la prévention et la sensibilisation auprès de toutes les sphères de la société. Notre parti s'engage à faciliter l'accès à une variété de ressources selon les besoins dans toutes les communautés. Dans cette perspective, notre parti s'engage à soutenir les groupes communautaires dans le respect de leur autonomie et leur expertise. »

SOURCE Coalition communautaire en santé mentale

