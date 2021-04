OTTAWA, ON, le 16 avril 2021 /CNW/ - La santé des plantes est essentielle à la santé humaine et animale, ainsi qu'à notre environnement et à notre économie. Le Canada s'engage à prévenir l'introduction et la propagation des phytoravageurs grâce à des partenariats solides avec les pays voisins et la participation active des Canadiens.

Le Canada, les États-Unis et le Mexique illumineront en vert leurs monuments et sites emblématiques pour l'Année internationale de la santé des végétaux (AISV). L'initiative d'illumination « La santé des végétaux ne connaît pas de frontières » de l'Organisation nord-américaine pour la protection des plantes (NAPPO) est particulièrement spéciale en avril, le mois de la sensibilisation aux phytoravageurs envahissants et aux maladies végétales.

Les végétaux constituent 80 % des aliments que nous consommons et produisent 98 % de l'oxygène que nous respirons. La protection de la santé des végétaux peut aider à éradiquer la faim, à réduire la pauvreté, à protéger l'environnement et à promouvoir le développement économique!

Les sites emblématiques nord-américains qui suivent brilleront en vert pour l'AISV :

les côtés canadien et américain des chutes du Niagara

le Musée canadien de la nature

l'édifice Jamie L. Whitten abritant l'administration centrale du département de l'Agriculture des États-Unis dans le parc National Mall de Washington

abritant l'administration centrale du département de l'Agriculture des États-Unis dans le parc National Mall de Immeubles gouvernementaux à Mexico

Monument à l'indépendance du Mexique

Monument à Cuauhtémoc, dernier empereur aztèque

Monument à la révolution mexicaine

Tous en Amérique du Nord sont invités à participer à l'activité en soirée les 19 et 20 avril 2021, sur les médias sociaux et via la webcam des chutes du Niagara. Ensemble, nous pouvons accroître la sensibilisation envers l'importance des végétaux en santé en partageant les images et le contenu sur nos médias sociaux.

Compte tenu de la croissance de la population mondiale et de l'augmentation du commerce international, la santé des végétaux est plus importante que jamais pour assurer un approvisionnement alimentaire stable, un environnement sain et une économie solide au Canada et dans le monde entier.

Citations

« La santé des végétaux ne connaît pas de frontières : les insectes envahissants et les maladies végétales traversent facilement les frontières internationales. C'est pourquoi il est important de collaborer avec nos voisins pour protéger nos précieuses ressources. En tant que chef de file dans le domaine de la protection des végétaux, le Canada soutient avec enthousiasme l'Année internationale de la santé des végétaux. Nous sommes ravis de constater que notre collaboration avec les États-Unis et le Mexique permet de sensibiliser les gens à la santé des végétaux. J'encourage tous les Canadiens à se soucier de la protection des végétaux et à passer le mot sur les médias sociaux. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Ces illuminations au Canada, au Mexique et aux États-Unis témoignent d'une puissante solidarité en matière de protection des végétaux qui s'étend dans toute l'Amérique du Nord. Cet événement permettra de sensibiliser le public à la nécessité de protéger nos ressources végétales vulnérables contre les ravageurs envahissants. Ces ravageurs peuvent dévaster les cultures, déséquilibrer les écosystèmes et mettre en péril les moyens de subsistance des agriculteurs et des éleveurs. Nous encourageons les gens à visiter le site HungryPests.com pour apprendre comment ils peuvent faire la différence en empêchant la propagation involontaire des organismes nuisibles envahissants. »

- Dr Osama El-Lissy, administrateur adjoint, section de la protection et de la mise en quarantaine des végétaux, département de l'Agriculture des États-Unis

« La société mexicaine doit prendre conscience que les mesures phytosanitaires sont le socle de l'agriculture durable, qu'elles favorisent le développement économique et commercial et qu'elles génèrent des pratiques responsables qui contribuent à diminuer la prolifération de parasites et encourage l'innovation scientifique. Elles sont essentielles au développement des champs au Mexique, car elles contribuent au bien-être de l'humanité, à la richesse et à la paix sociale. »

- M. Francisco Ramírez y Ramírez, directeur général, Réglementation phytosanitaire, Mexique

Les faits en bref

