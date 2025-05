La SAAQ met en place une solution temporaire innovante pour offrir ses services à Chibougamau

QUÉBEC, le 30 mai 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) Met en place une solution temporaire concrète et innovante pour maintenir l'accessibilité des services liés aux permis et à l'immatriculation pour la population de Chibougamau et des environs considérant les défis de main-d'œuvre du mandataire Cette approche de service, sur rendez-vous seulement, permettra aux clients et clientes de la région de rencontrer virtuellement un préposé ou une préposée aux permis et à l'immatriculation pour réaliser leurs transactions d'ici à la mi-juin moment prévu de la reprise des services réguliers.

Ce service sera offert sur rendez-vous uniquement les mardis 3 et 10 juin et jeudis 5 et 12 juin de 13 h à 15 h 45. L'équipe du point de service sera sur place pour accueillir les clients qui ont été contacté et confirmé au préalable. Ils vont également transférer les documents requis et permettre aux clients de se connecter virtuellement pour parler à un préposé ou une préposée d'un mandataire du réseau.

La prise de rendez-vous peut se faire par courriel à [email protected].

Il est important de noter qu'aucun client sans rendez-vous ne sera servi.

Les services liés aux permis et à l'immatriculation suivants sont disponibles :

Délivrer un premier permis d'apprenti conducteur de la classe 5 seulement;

Délivrer un premier permis à la suite du permis probatoire;

Renouveler un permis (pièce physique);

Remplacer un permis perdu, volé, mutilé, non reçu par la poste;

Annuler un permis;

Retirer la classe 6A, 6B , 6C ou 6E;

, 6C ou 6E; Vérifier la validité d'un permis;

Annuler, délivrer, remplacer et renouveler un permis de chauffeur autorisé;

Acquérir un véhicule ou une remorque;

Demander le remplacement d'une plaque personnalisée;

Remplacer une plaque;

Annuler un privilège de circuler (immatriculation);

Délivrer un certificat d'exemption de pneus d'hiver;

Délivrer un certificat d'immatriculation temporaire;

Remiser, déremiser et mettre au rancart un véhicule;

Délivrer de nouveau un certificat d'immatriculation;

Renouveler une immatriculation;

Réobtenir un privilège de circuler (immatriculation).

Réobtenir un privilège de circuler (immatriculation).

La SAAQ rappelle à sa clientèle que SAAQclic demeure la solution à privilégier pour effectuer rapidement des transactions en toute autonomie. L'équipe pourra accompagner la clientèle dans sa transition vers le numérique en l'accompagnant avec l'utilisation de SAAQclic, au besoin.

Source :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :

saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541