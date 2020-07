La rue Ontario dévoile la première vague d'aménagements qui bonifieront l'expérience piétonne et commerciale

MONTRÉAL, le 29 juill. 2020 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve dévoile aujourd'hui les aménagements de la rue Ontario Est réalisés par une équipe pluridisciplinaire composée des firmes NIPpaysage, Paprika, Signature Design Communication et ATOMIC3. Déployés dans le cadre de la piétonnisation de l'artère commerciale, ils s'articulent autour du thème Libres cours sur Ontario! Pilotés par un comité de travail multipartite comprenant la SDC Hochelaga-Maisonneuve, le Bureau du design de la Ville de Montréal et un représentant des commerçants, les aménagements proposent des solutions innovantes et créatives aux défis posés par l'utilisation du domaine public par les commerces et la population. Ce projet constitue le premier projet-laboratoire de design accompagné par le Bureau du design de la Ville de Montréal pour soutenir l'aménagement des artères commerciales dans le contexte de la COVID-19.

« Vous dire à quel point je suis heureux quand je me promène sur Ontario et que je vois la rue animée et investie par la population. Ça contraste avec l'état dans lequel elle se trouvait après avoir subi les contrecoups du confinement. Complémentaires à la piétonnisation en vigueur depuis le 2 juillet, ces aménagements festifs et rassembleurs donnent à la rue Ontario la dose d'amour dont elle avait besoin », a déclaré le maire de l'arrondissement, Pierre Lessard-Blais.

Un nouveau concept arrimant la distanciation et la rencontre

Libre cours sur Ontario! vise à créer un lieu de rencontre et d'évasion au service de la population et des commerçants afin de créer un espace inclusif et sécuritaire, propice à la socialisation malgré le contexte de distanciation physique.

Des rencontres avec les commerçants de la rue Ontario se sont déroulées afin de bien comprendre leur réalité et de présenter des aménagements qui répondent à leurs besoins. À l'image d'un cours d'eau, des îlots aux tons de bleu et de vert ont été intégrés le long du parcours. Véritable invitation à la détente, au plaisir et à l'amusement, ces îlots sont munis de pergolas, de hamacs, de placottoirs, de stations soleil ou de quais des brumes (brumisateurs), dont l'installation sera finalisée dans les prochains jours.

De l'affichage thématique servant à repérer les commerces, les zones de stationnement, de livraison et les débarcadères a été installé dans les dernières semaines. Une trentaine de supports à vélo viendront compléter prochainement ces installations.

Une programmation spontanée, essentiellement déambulatoire, se poursuivra jusqu'au 15 août. La brigade propreté attitrée à la rue Ontario sera aussi présente pendant tout l'été pour assurer l'attractivité du site.

Le tronçon de la rue Ontario figure dans le circuit des voies actives sécuritaires qui a été dévoilé le 15 mai, dans le cadre du plan de déplacements estival de la Ville de Montréal. « Dorénavant, tout nouveau projet ou initiative doit intégrer la notion d'espace, d'abord pour faire respecter la distanciation physique, mais aussi pour rendre l'expérience agréable en dépit du contexte. Et dans le cas présent, ce qu'on souhaite surtout, c'est que les gens se sentent bien sur la rue Ontario, qu'ils l'investissent et qu'ils la fassent vivre. Parce que cette rue au charme singulier, c'est la leur », a ajouté Éric Alan Caldwell, conseiller du district d'Hochelaga et responsable de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Pour nous, la piétonnisation de la rue Ontario, c'est littéralement la différence entre une possible faillite et un bel été. Habituellement, tout ce qu'on veut faire génère beaucoup de lourdeur administrative, mais là, ç'a été allégement sur allégement pour faciliter notre travail. Du jour au lendemain, on a dû faire un 360 degrés et devenir un restaurant. Pouvoir installer des tables à l'extérieur grâce à la piétonnisation, ç'a eu un impact immense. On a été super bien accompagnés par la SDC et le maire de l'arrondissement, qui s'est même rendu disponible un dimanche matin pour nous aider », a pour sa part expliqué le propriétaire de l'établissement Blind Pig, Antoine Ormandy.

Un contexte qui nécessite flexibilité et agilité

Le contexte exceptionnel causé par la COVID-19 a nécessité l'implantation de mesures temporaires dans l'espace public afin de respecter les consignes de la Direction régionale de santé publique (DRSP).

Pour le projet de piétonnisation, l'arrondissement a dû procéder à la modification des paramètres d'occupation du domaine public afin d'autoriser l'installation de café-terrasses élargis, la vente et la consommation de biens, d'aliments et de boissons (alcoolisées ou non), ainsi que l'affichage promotionnel.

Dans la foulée du Plan de relance économique de la Ville de Montréal, qui prévoit 5,6 M$ pour stimuler les artères commerciales et soutenir les commerçants, le projet-laboratoire design a été réalisé grâce à des investissements de 85 750 $ du Service de développement économique de la Ville de Montréal et de 340 000 $ de l'arrondissement. Le projet constitue par ailleurs une application concrète de l'Agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture et fait honneur à Montréal, désignée Ville UNESCO de design.

