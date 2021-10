La rue des Femmes lance le Défi Ensemble… guérir l'itinérance!

Le défi est de faire partie d'un grand mouvement de solidarité pour guérir l'itinérance, représenté par deux marques roses tracées sur la joue gauche (côté cœur). La population est invitée à porter fièrement ce symbole et à manifester sa solidarité en partageant un égo portrait sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn). Et surtout, à contribuer à la guérison des femmes en état d'itinérance par un don, ou en créant une collecte de dons dans le cadre du Défi Ensemble... guérir l'itinérance!

Les femmes en état d'itinérance ont subi la pandémie dans l'isolement et dans une totale insécurité. Plus que jamais, leur santé relationnelle - la capacité vitale d'être en sécurité et en lien avec soi-même et avec les autres - a été gravement atteinte. Les soins de santé relationnelle offerts à LrdF ravivent la sécurité et le lien, guérissent l'itinérance. C'est pourquoi elles sont de plus en plus nombreuses à réclamer ces soins, et LrdF doit pouvoir continuer à leur offrir!

À propos de LrdF

Organisme à but non lucratif fondé en 1994, par Léonie Couture, C.M., C.Q., LrdF offre les soins et services spécialisés en santé relationnelle qui permettent aux femmes en état d'itinérance de guérir et de retrouver une vie normale. En 2020, LrdF a accueilli plus de 1 000 femmes, a donné 2 700 heures en soutien téléphonique et près de 1 500 heures de soins thérapeutiques (counseling, psychothérapie, art-thérapie, etc.).

