La Rue Bleue: une Halloween adaptée

LAVAL, QC, le 25 oct. 2023 /CNW/ - Pour la 1ère fois une rue sera entièrement dédiée aux enfants autistes et à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un costume et qui sont par conséquent, année après année, privés de bonbons ... et de socialisation... et de beaux souvenirs à raconter devant leur classe le lendemain matin.

Pour ne pas les déstabiliser ni les exclure, la rue des Prés à Laval sera exclusivement réservée aux enfants autistes et à ceux qui n'ont pas de costumes pour faire leurs récoltes aux portes.

Le mardi 31 octobre, lorsque la nuit tombera sur cette rue bleue, les tombes resteront fermées. Aucun zombie n'en sortira. Les rubans des scènes de crime ne seront pas déroulés. Les lumières d'horreur seront remplacées par une petite lueur bleue à chaque porte. On troquera les musiques effrayantes avec le calme des belles mélodies des rires d'enfants. Aucun monstre ne surgira d'un côté ou de l'autre de la porte. Juste de la joie. Sans cris. Sans courses. Sans jugement. Mais par contre avec beaucoup, beaucoup de bonbons (gracieuseté de L'entreprise de déneigement Chasse-Neige, les épiceries Iga Extra-des-Rapides et Métro Plus Dépatie)

Un merci tout particulier à la Fédération Québécoise de l'Autisme pour leur complicité et leur soutien logistique.

Pour plus d'informations sur cette Halloween ''light'', dotée de tous les avantages de cette belle tradition mais sans les inconvénients qui ont éloignés pendant trop longtemps certains enfants vulnérables, vous pouvez contacter Pierre Anthian, au 514-973-1717.

