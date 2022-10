La Ruche se déploie en Outaouais pour donner vie aux idées des entrepreneur-e-s d'ici!

GATINEAU, QC, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Ruche, leader en financement participatif au Québec, officialise son arrivée en Outaouais. C'est en compagnie de plusieurs ambassadeur·rice·s ,des représentant·e·s de la mairie de Gatineau et des MRC de Papineau, Pontiac, Vallée-de-la-Gatineau et Collines-de-l'Outaouais ainsi que leurs partenaires financiers du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et de Desjardins, que l'événement a été inauguré.

La Ruche Outaouais a pour objectif de donner vie aux idées des entrepreneur·e·s, citoyen·ne·s et organisations de la région dans leur processus de démarrage de projet, développement des affaires, soutien à la croissance et en validation d'idées, grâce à sa plateforme de financement participatif bien reconnue.

Accompagnement et retombées locales

La direction de La Ruche Outaouais sera chapeautée par François Boudreault, directeur régional, et lui-même entrepreneur à succès. Dans l'objectif d'offrir un accompagnement humain et personnalisé à chaque projet, ce dernier sera soutenu par des conseiller·ère·s en sociofinancement et en financement additionnel, ainsi qu'un riche réseau d'ambassadeur·rice·s locaux provenant de différents domaines professionnels.

À ce jour, 15 projets ont été activés et ont connu un franc succès sur le territoire de l'Outaouais dans le cadre d'initiatives spéciales. Ensemble, ils totalisent des retombées de plus de 1 850 000 $ pour la région.

« La Ruche est devenue un outil de création de richesse incontournable pour les régions du Québec. Financer un projet ou une idée n'est pas toujours facile pour un·e jeune entrepreneur·e, une organisation ou un·e citoyen·ne qui n'ont peu ou pas d'historique financier. La Ruche leur permet de donner vie à leurs idées qui, autrement, n'auraient peut-être jamais vu le jour! », souligne Frédéric Auger, président-directeur général de l'organisation. « La Ruche Outaouais permettra non seulement de propulser des projets de la région, mais aussi de générer des retombées économiques significatives. Nous remercions d'ailleurs nos partenaires de croire en notre mission et d'appuyer nos actions ».

Campagnes locales en cours

À l'heure actuelle, quatre campagnes de sociofinancement sont déjà en ligne, soit le programme Écoles écocitoyennes de l'Outaouais, les Brasseurs de Montebello, le Club de course Bouge Bouge et le Café Autiste.

Visitez laruchequebec.com/Outaouais pour en savoir plus ou soutenir les projets.

Mots des partenaires

France Bélisle, mairesse de Gatineau

« C'est avec fierté que je soutiens La Ruche dans son déploiement en Outaouais. Notre région regorge de projets et La Ruche est un important levier qui s'ajoute à l'écosystème afin de les réaliser. Le modèle et l'expertise de La Ruche permettront à nos citoyennes et citoyens de se mobiliser et de contribuer au rayonnement et à la vitalité économique de notre ville. »

Benoit Lauzon, préfet de la MRC de Papineau

« En tant que préfet de la MRC de Papineau et président de la conférence des préfets de l'Outaouais, je considère l'arrivée de ma Ruche en Outaouais comme un levier de développement économique important. Cet atout régional permettra à plusieurs entreprises, organismes et individus d'atteindre leur plein potentiel, ce qui engendrera des retombées positives pour l'ensemble de nos territoires. »

Chantal Lamarche, préfète de la MRC Vallée-de-la-Gatineau

« La MRC Vallée-de-la-Gatineau est fière de soutenir des projets novateurs et celui de La Ruche Outaouais en est un bel exemple. Cette initiative permettra aux entrepreneurs, promoteurs et acteurs de développement économique d'avoir accès à une nouvelle méthode de financement pour ainsi mobiliser la population derrière un projet entrepreneurial. L'implication de plusieurs acteurs régionaux démontre également l'importance de ce projet pour le grand territoire de l'Outaouais. »

Jane Toller, préfète de la MRC de Pontiac

« À titre de préfète de la MRC de Pontiac, je suis très heureuse de souligner le lancement de La Ruche Outaouais. Cet outil permettra aux entreprises, aux organismes et aux individus de notre région qui n'ont pas accès à d'autres possibilités de financement de recueillir des fonds et d'atteindre leurs objectifs importants. Cet outil donne également le pouvoir aux résidents et aux investisseurs locaux d'avoir leur mot à dire sur les projets qu'ils veulent soutenir, ce qui aura, à son tour, un grand impact sur les activités économiques à travers l'Outaouais. »

Marc Carrière, préfèt de la MRC des Collines-de-l'Outaouais

« La MRC des Collines-de-l'Outaouais est fière de soutenir l'organisme La Ruche. Nous croyons qu'il sera un allié important pour le développement des projets dans la région. Le processus de financement participatif permet aux citoyens de s'investir dans un projet dès le départ. Nous sommes présentement dans une période florissante sur notre territoire donc ce partenariat sera certainement utile et approprié pour la réalisation de nombreux projets ! »

Eric Charron, directeur général de la Caisse Desjardins de Gatineau

« Au sein des caisses Desjardins de l'Outaouais, nous constatons quotidiennement toute la richesse de notre territoire. Une communauté où les projets fusent et où les idées et les personnes de tout horizon se rencontrent. L'arrivée de La Ruche dans la région sera un levier incontournable pour toute personne et organisation qui désire contribuer au mieux-être de notre collectivité. Cette approche est d'ailleurs au cœur de la mission de notre grande coopérative depuis plus de 120 ans. Voilà pourquoi nous tenons autant à soutenir le projet. J'invite tous les acteurs du milieu à tirer le plein potentiel de La Ruche et surtout, à contribuer à son rayonnement. C'est ce que nous ferons chez Desjardins. »

Pour consulter la vidéo promotionnelle mettant de l'avant les nombreuses vertus de l'organisme à but non lucratif, cliquez ici : laruchequebec.com/lancement-outaouais

À propos de La Ruche

La Ruche est une solution de financement participatif et un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser l'émergence de projets qui stimulent l'économie, le rayonnement et la vitalité des régions du Québec. Depuis sa création, La Ruche a récolté plus de 26 M$ en financement participatif et plus de 44 M$ en retombées totales, et ce, dans les onze régions dans lesquelles elle est active. La Ruche se distingue par son accompagnement humain, ses programmes de financement additionnel et son approche régionale.

Pour en savoir plus : laruchequebec.com

