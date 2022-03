La Ruche Montérégie célèbre son 1er anniversaire avec un bilan de près de 3.5M$ en retombées pour la région

QUÉBEC, le 30 mars 2022 /CNW/ - Alors que La Ruche officialisait son arrivée en Montérégie en février 2021, l'OBNL québécois spécialisé en financement participatif est fier d'annoncer, un an plus tard, un bilan plus que positif et prometteur. Malgré les limitations ayant été causées par la situation pandémique, La Ruche a contribué au développement économique de la région à hauteur de 3,5 M$ en retombées.

La Ruche Montérégie est fière d'avoir accompagné près de 100 projets issus des 13 MRC et de l'agglomération de Longueuil, pour lesquels 10 665 personnes ont contribué activement à leur succès. Au total, ce sont près de 2 M$ en financement participatif et 1,5 M$ en financement additionnel, soit une bonification à l'atteinte de l'objectif, qui ont transité sur la plateforme.

Des campagnes inspirantes et diversifiées

Les catégories de campagnes de financement participatif qui ont été activées sur le territoire sont très variées. Pour la plupart de nature entrepreneuriale, certaines proviennent des secteurs de l'agriculture et de l'alimentation, de l'innovation, des arts et culture, de l'environnement et du sport. Des campagnes d'achat local ont également contribué à la relance économique des commerces de proximité.

« La Ruche et ses partenaires financiers nous ont permis de voir plus grand et faire plus. Le financement participatif est un très bon moyen de lancer une entreprise et de se faire des contacts », mentionne Olivier Breault-Tourigny, cofondateur de Mouvement Malté, une entreprise œuvrant dans les produits d'hygiène corporelle naturels à base de drêche de microbrasserie et ayant fait campagne sur la plateforme.

D'autres projets d'initiatives citoyennes ont su faire briller la région et créer un impact réel auprès des communautés, entre autres La Maison l'Ancrage qui soutient les jeunes de

16-23 ans en difficulté. Les projets à succès de La Ruche Montérégie sont nombreux.

« Chaque Ruche est unique et apporte un impact local et collectif. Notre équipe est heureuse du travail accompli au cours de la dernière année et des résultats que l'on partage aujourd'hui. La Montérégie est un vaste territoire à haut potentiel entrepreneurial et nous comptons poursuivre cette belle lancée, en soutenant les porteurs de projets à propulser leurs idées. », souligne Nicolas Bouchard, président-directeur général de La Ruche.

Des partenariats de confiance

La Ruche Montérégie compte sur l'appui de Montérégie Économique et de ses organismes membres, en plus du Mouvement Desjardins et du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, pour soutenir ses activités. C'est entre autres grâce au soutien de ces deux partenaires majeurs que La Ruche poursuit actuellement son déploiement partout au Québec, avec l'objectif de s'implanter au sein de toutes les régions administratives d'ici la fin 2023.

« Être partenaire de La Ruche, c'est permettre à des entrepreneurs dynamiques et innovants de réaliser leurs projets en bénéficiant du financement participatif, tout en ayant comme

allié le réseau de développeurs économiques que sont les membres de Montérégie Économique. », ajoute Josée Plamondon, directrice générale de Montérégie Économique.

À propos de La Ruche

La Ruche est un organisme à but non lucratif et une solution de financement participatif qui a pour mission de favoriser l'émergence de projets qui stimulent l'économie, le rayonnement et la vitalité des régions du Québec. Depuis sa création, La Ruche a récolté plus de 23 M$ en financement participatif dans les dix régions où elle est active, créant tout près de 40 M$ en retombées totales. Elle innove par son concept régional, son approche humaine et ses programmes de financement additionnel.

