La Ruche fait son entrée officielle dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

GASPÉ, QC, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - La plateforme de financement participatif québécoise La Ruche est heureuse d'annoncer son entrée officielle au sein de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, devenant ainsi la neuvième Ruche au Québec. Les entrepreneurs et idéateurs de la région pourront désormais avoir recours à cet outil de financement et ainsi contribuer au développement des cinq MRC concernées et de la Communauté maritime des Îles.

Avant son implantation officielle sur le territoire, quelques campagnes ont déjà été préalablement activées, pour des retombées de 116 983 $. Parmi celles-ci, un projet de ski hors-piste (Coop RAC), une campagne d'achat local (Chambre de commerce de Baie-des-Chaleurs) et un projet visant à soutenir les guignolées (Club Richelieu des Îles et Entraide communautaire des Îles). Présentement en cours, la campagne de café/buvette de proximité Chez Renard fait aussi parler d'elle, avec un premier objectif atteint en moins de 24 h, puis doublé.

Offrant un accompagnement humain et personnalisé, c'est sous la direction de Monica Normand que La Ruche Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine prendra forme, ayant pour mission d'accompagner les promoteurs à réaliser des projets à la hauteur de leurs ambitions, appuyée par plus de 40 ambassadeurs locaux.

« La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine forment ensemble un territoire fertile pour développer des projets d'envergure provenant de nombreux secteurs. La Ruche s'inscrit donc dans l'écosystème entrepreneurial régional et établit des alliances avec des partenaires locaux*, dont le référencement est déjà remarquable. Cet accueil est sans doute gage de confiance, en plus du soutien de partenaires majeurs comme le Mouvement Desjardins et le MEI. »

Nicolas Bouchard, président-directeur général de La Ruche

« Le sociofinancement offert grâce à La Ruche permettra aux projets issus de la région de s'enraciner dans notre milieu. »

Daniel Côté, préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé

« La Ruche est l'un des meilleurs moyens pour les citoyens de se rassembler et de contribuer au rayonnement et à la vitalité du milieu. »

Allen Cormier, préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie

Pour en savoir plus : laruchequebec.com

*Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, MRC du Rocher-Percé, MRC de La Côte-de-Gaspé, CLD et MRC de La Haute-Gaspésie, MRC de Bonaventure, MRC Avignon.

SOURCE La Ruche

Renseignements: Soumission de projets et informations: Monica Normand, Directrice régionale, La Ruche Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, [email protected]; Source: Elisabeth Rancourt, Directrice, marketing et communications, La Ruche, [email protected]; Demandes médias: Marie-Michelle Chartier, Conseillère, H+K Stratégies, [email protected], 514 435-7208

Liens connexes

https://laruchequebec.com/