KUALA LUMPUR, Malaisie, 21 avril 2021 /CNW/ - La table ronde sur l'huile de palme durable (RSPO) a publié son Guide pratique sur l'inclusion des genres et sur la conformité aux principes et critères de la RSPO adoptés en 2018 ainsi qu'à la norme sur les petits exploitants indépendants de 2019. Élaboré par le Groupe de travail sur les droits de la personne de la RSPO en collaboration avec Fair & Sustainable Consulting, ce Guide sur l'inclusion des genres souligne le rôle essentiel que jouent les femmes dans l'industrie de l'huile de palme et la nécessité de renforcer l'engagement de la RSPO à l'égard des droits des femmes.

« Les femmes contribuent de façon importante à l'industrie de l'huile de palme, mais elles sont également exposées à des risques bien précis, qu'il s'agisse de l'absence de reconnaissance de la propriété foncière, de l'inégalité des chances en matière d'emploi ou encore du manque de protection physique et financière, a déclaré Prasad Vijaya Segaran, cadre supérieur responsable des droits de la personne et des normes sociales à RSPO. Parce que cette industrie a longtemps été dominée par les hommes, il est urgent d'éliminer ces risques en intégrant davantage de perspectives et de pratiques qui favorisent l'égalité entre les sexes dans les activités des entreprises productrices d'huile de palme, ce qui contribuera à la fois au bien-être et aux moyens de subsistance des hommes et des femmes et permettra d'améliorer les entreprises pour lesquelles ils et elles travaillent. »

Le Guide sur l'inclusion des genres servira de référence pour améliorer concrètement l'égalité entre les sexes. Les membres de la RSPO auront ainsi accès à un manuel présentant les principes de base qu'une entreprise doit respecter pour être inclusive quant au genre, des ressources éducatives sur les contraintes liées au genre et des recommandations sur les mesures à adopter. Le guide pratique contient également des exemples de cas provenant d'un large éventail de parties prenantes et de praticiens, s'appuyant sur leurs années d'expérience collectives dans le secteur et s'attaquant aux problématiques concernant l'égalité entre les sexes dans la main-d'œuvre.

