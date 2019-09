La route de la soie de Xinhua : L'internationalisation de Chery aide les voitures chinoises à gagner le monde

Selon Du, les pays arabes représentent l'un des principaux marchés de Chery à l'étranger ainsi que le choix par excellence pour les marchés outre-mer, étant donné que la capacité des marchés automobiles arabes, qui est d'environ 3 millions à l'heure actuelle, est susceptible de dépasser 5 millions d'ici 2024.

On rapporte que les automobiles de Chery sont déjà en vente en Arabie saoudite, en Irak, aux Émirats arabes unis (UAE), à Oman, en Syrie, au Liban, à Bahreïn et dans d'autres pays arabes.

Jusqu'à maintenant, Chery a vendu pas moins de 600 000 automobiles et établi quatre centres de production ainsi que trois coentreprises dans des pays arabes et moyen-orientaux, entraînant des résultats remarquables grâce à ses avantages en matière de puissance automobile, de paramètres fondamentaux, de présentation de produits et d'autres aspects.

Après plus de 20 ans d'efforts, Chery a vendu ses produits dans plus ou moins 80 pays et régions et mis sur pied dix centres de production outre-mer. La société se classe au 1er rang sur le plan des exportations parmi les marques chinoises de voitures particulières pour la 16e année consécutive.

Chery se concentre sur l'exportation de la technologie et sur le développement localisé tout en investissant les marchés internationaux, souligne Du, ajoutant que 65 pour cent des voitures exportées par Chery ont été produites localement jusqu'ici, fournissant des emplois à la population locale et aidant à augmenter les impôts prélevés.

Entre-temps, Chery met graduellement en œuvre sa stratégie intégrée d'expansion de recherche et de développement (R et D) à l'échelle locale, d'approvisionnement, de fabrication et de mise à l'essai, établissant des centres de R et D au Moyen-Orient, en Europe, au Brésil et dans d'autres régions, fait-il remarquer.

À titre d'initiative favorisant l'interconnexion, les bénéfices mutuellement profitables et les retombées bénéfiques, l'initiative Ceinture et route (BRI) a créé de nouvelles occasions pour le développement ouvert, souligne Du. Celui-ci affirme espérer que toutes les parties concernées puissent collaborer pour croître ensemble et promouvoir les marques automobiles chinoises pour en faire des entreprises de calibre mondial en tirant parti des possibilités découlant de la BRI.

Consultez le lien d'origine : https://en.imsilkroad.com/p/308195.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/971944/Photo.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Silvia, 86-15117925061