La route de la soie de Xinhua : Chery propose de nouveaux produits lors du troisième sommet d'affaires Chine-États arabes

BEIJING, 9 septembre 2019 /CNW/ - Étant la marque automobile officielle de réception pour l'événement, Chery Automobile Co., Ltd. a dévoilé de nouveaux produits, dont son tout récent modèle Tiggo 8 lors du troisième sommet d'affaires Chine-États arabes, qui a eu lieu les 5 et 6 septembre à Yinchuan, la capitale de la région autonome du Ningxia Hui, dans le nord-ouest de la Chine.

Chery compte parmi les toutes premières marques automobiles chinoises indépendantes à s'étendre à l'international, mettant un accent marqué sur le marché arabe.