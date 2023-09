SAINT-ADELPHE, QC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Grâce au soutien de la Fondation canadienne des relations raciales et de partenaires régionaux, La Boîte interculturelle prendra la route cet automne pour des visionnements de La route de l'interculturalité, outil de discussion.

Réalisé à partir de rencontres filmées à l'automne 2022 (projet Tisser et Entretisser ) dans quatre régions du Québec, La route de l'interculturalité, outil de discussion est un documentaire qui fait référence à un parcours ou un chemin pour aborder des sujets importants liés à la diversité culturelle, à l'engagement communautaire ou encore l'intégration des nouveaux-arrivants en milieu rural. C'est un outil pour stimuler le dialogue et la réflexion critique ainsi qu'un point de départ pour des conversations constructives liées aux enjeux interculturels.

Chaque histoire partagée, chaque témoignage entendu et chaque obstacle examiné sont des invitations à élargir notre perspective et à cultiver un sens aigu de la responsabilité envers notre monde commun.

Nous espérons que cet outil offrira un parcours réflexif et qu'il puisse encourager la recherche de solutions car c'est dans cette conversation globale que réside la force de transformer les défis en opportunités.

Dates de confirmées à ce jour: 21 octobre, Café des 3 cloches, Ste-Gertrude | 28 octobre, Centre Communautaire et culturel Françoise-Dunn, Sherbrooke | 3 novembre, Centre-femmes La Passerelle, Saint-Pascal | 4 novembre, endroit à confirmer, Amqui. D'autres dates seront confirmées au cours des prochaines semaines.

Pour la programmation complète ou réserver un visionnement, consultez notre site Web à www.boiteinterculturelle.ca

FAITS EN BREF

Fondation canadienne des relations raciales

La Fondation a pour mission de faciliter, dans l'ensemble du pays, le développement, le partage et la mise en œuvre de toute connaissance ou compétence utile en vue de contribuer à l'élimination du racisme et de toute forme de discrimination raciale au Canada.

La Boîte interculturelle

Créée en 2018, La Boîte interculturelle est un organisme à but non lucratif ayant pignon sur rue au Québec, Canada. Sa mission principale est de créer des ponts entre les communautés en offrant des conditions favorables de création et de dialogue.

Renseignements: Nathalie Lévesque | Fondatrice, La Boîte interculturelle | [email protected] | 873-255-8003