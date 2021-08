La Roulotte juridique dans la région du Grand Montréal et ses alentours

Plusieurs mois « sur roues » pour l'équipe de Juristes à Domicile (JAD)

MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - Avec la participation financière du Ministère de la Justice, de la Chambre des Notaires et du Barreau du Québec, Juristes à Domicile (JAD) lance son projet : La Roulotte juridique. JAD est un organisme à but non lucratif (OBNL) créé en 2015, par des avocats de grande d'expérience dont la présidente Me Carmelle Marchessault. « Avec les années, je réalisais que plusieurs citoyens étaient grandement désavantagés tout simplement parce que les ressources susceptibles de les informer et de les aider à faire valoir leurs droits étaient ou leur semblaient inaccessibles, physiquement ou financièrement », dit-elle. Depuis 2015, Me Marchessault et son équipe s'emploient donc à informer, orienter et accompagner les citoyens, qui sont soit démunis devant des problèmes d'ordre juridique, vulnérables ou limités dans leurs déplacements. JAD est déjà venu en aide à plus d'un millier de personnes, directement ou indirectement, en donnant de l'information juridique et en facilitant l'accès à des services juridiques à prix modiques auprès des conseillers juridiques qui accepteraient de rendre des services à des taux bien en deçà du prix du marché.

À compter du mois d'août 2021 jusqu'au mois de mars 2022, les citoyens de la région du Grand Montréal et ses alentours auront accès gratuitement à toute une gamme d'informations juridiques et aux services personnalisés d'une équipe de juristes qui se déplacera à divers endroits. Qu'il s'agisse de problèmes relatifs au droit du logement ou des relations entre locataires et propriétaires en passant par le droit de la famille jusqu'au domaine complexe de l'aide médicale à mourir. Pratiquement, aucun sujet de nature juridique n'est exclu.

De plus, un volet virtuel viendra compléter le projet : la Roulotte juridique mettra à la disposition du public des juristes qui répondront aux questions, tous les mardis, de 9h30 à midi ou encore sur rendez-vous.

Pour plus d'information ou pour obtenir le lien des rencontres virtuelles, visitez notre site web : https://www.juristesadomicile.com/la-roulotte-juridique

Renseignements: Juristes à Domicile, [email protected], 514 944-9929