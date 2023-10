MARRAKECH, Maroc, le 16 oct. 2023 /CNW/ -- Le renforcement des rôles des banques multilatérales de développement (BMD) et des organisations telles que le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et les Nations Unies aidera le monde à mieux relever les défis mondiaux, ont souligné mardi au Maroc, en Afrique du Nord, les panélistes d'une discussion de groupe dans le cadre de la « Réunion annuelle 2023 de Marrakech », coorganisée par le Forum financier international (FFI).

1

Lors de la réunion, les éminents panélistes, des dirigeants anciens ou actuels de BMD, dont le FMI et la Banque mondiale, ont appelé à renforcer la coopération internationale afin de résoudre les défis mondiaux, notamment la crise climatique, les inégalités mondiales et la pauvreté.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, qui a ouvert la discussion de groupe, a déclaré que le monde devait se rassembler pour résoudre les défis mondiaux, « sinon nous sommes en difficulté ».

Elle a souligné la nécessité de réunir les pays du Nord et du Sud dans un monde qui vieillit rapidement, où l'Afrique sera le seul continent à bénéficier d'un dividende démographique dans un avenir proche.

Masood Ahmed, membre du Comité consultatif du FFI, président du Center for Global Development (CGD), a appelé à des approches pratiques pour résoudre les défis communs mondiaux, tout en reconnaissant les tensions géopolitiques.

« Nous devons commencer la coopération là où elle est nécessaire, y compris sur les sujets de la crise climatique et de la pandémie », a déclaré M. Ahmed.

« Malgré le risque croissant de fragmentation, le multilatéralisme fonctionne toujours et constitue le meilleur moyen de relever les défis mondiaux », a confié pour sa part Bo Li, directeur général adjoint du FMI.

Pour M. Li, le renforcement des BMD existantes est plus pratique qu'une refondation complète. « Nous risquons de perdre la confiance si nous ne nous adaptons pas et si nous ne nous renforçons pas », a-t-il ajouté.

Axel Weber, membre du conseil d'administration du FFI et président du Centre d'études financières de l'Université Goethe, estime que les institutions internationales devraient s'adapter et trouver une manière nouvelle et organique de relever les défis mondiaux.

M. Weber a suggéré que les BMD comme le FMI devraient mettre en place des « droits de tirage climatiques » pour affecter les fonds aux pays vulnérables afin de lutter contre la crise climatique. De la même façon, il a fait valoir que la Banque mondiale devrait mettre en place un « capital climatique » pour aider les pays vulnérables au climat.

Le financement est essentiel pour résoudre les problèmes mondiaux. Pour les panélistes, le renforcement des rôles des BMD aidera à trouver la volonté politique de résoudre les problèmes de financement.

« Nous avons besoin de dirigeants politiques mondiaux qui soient prêts à investir et à résoudre les problèmes climatiques », a déclaré Dany Alexander, vice-président de la politique et de la stratégie pour la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII).

M. Ahmed du CGD pense que renforcer les BMD telles que le FMI est une chose faisable. « Nous n'avons pas atteint le point de basculement où les politiciens se sentiront obligés d'agir. Jusqu'à ce que nous en arrivions là, les financements seront ponctuels. »

Axel Weber a fait valoir que 120 billions USD d'investissements mondiaux seront nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques d'ici 2050, ce qui nécessiterait de lever des fonds auprès des pays développés.

M. Weber pense que la participation du secteur privé ne devrait pas coûter plus cher au secteur public.

Vera Songwe, membre du conseil d'administration du FFI, présidente et fondatrice du Mécanisme de liquidité et de durabilité, estime quant à elle que les règles relatives au cadre de la dette devraient être modifiées pour de meilleurs financements.

Elle a également appelé à demander au secteur privé à intervenir dans le financement, ce qui devrait « changer la donne ».

La discussion de groupe a été coorganisée par le FFI, le Bretton Woods Committee et le Center for Global Development, et animée par Martin Wolf, commentateur économique en chef du Financial Times.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2247655/1.jpg

SOURCE The International Finance Forum (IFF)

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Steel Shen, 86 10 5087 3634, [email protected]