La résidence pour retraités Chartwell L'Envol déploie ses ailes et célèbre l'arrivée de ses premiers résidents

QUÉBEC, le 20 août 2019 /CNW/ - Les représentants de Chartwell et de son partenaire constructeur et promoteur EMD -- Batimo ont marqué aujourd'hui le coup d'envoi du tout nouveau complexe évolutif pour retraités Chartwell L'Envol, à Cap-Rouge. Quelque 250 invités dont plusieurs personnalités et membres de la communauté étaient présents pour découvrir en avant-première ce projet unique dans le quartier, dont l'aboutissement est le fruit d'une collaboration réussie entre plusieurs acteurs pour le bien-être des retraités de la région.

« Ouvrir les portes d'une nouvelle résidence et rencontrer les résidents qui ont choisi de nous faire confiance est toujours un grand moment ! », a lancé d'entrée de jeu Lucie Labbé, vice-présidente, santé et relations gouvernementales chez Chartwell. « Chaque jour, nous avons l'occasion de nous rapprocher des résidents et de tisser des liens durables avec eux ; il nous tarde d'apprendre à les connaître et de leur faire enfin découvrir tous les avantages de leur nouveau milieu de vie », a-t-elle ajouté.

La nouvelle résidence compte au total 360 appartements sur cinq étages. Parmi ceux-ci, on dénombre 36 appartements destinés aux personnes semi-autonomes ayant besoin de soins et de services personnalisés d'assistance quotidienne. Tous les résidents qui souhaitent se prévaloir de soins et de services auront accès à des aménagements modernes et sophistiqués ainsi qu'à des programmes d'activités adaptés à leur condition de santé.

« Chartwell L'Envol a été conçue pour offrir un espace de vie équilibré aux résidents. La résidence se distingue tout particulièrement avec ses aires communes modernes, comme sa cuisine familiale disponible pour des événements privés, son intégration unique au Mail Cap-Rouge et l'accès à une panoplie de services de proximité. Ces éléments nous ont d'ailleurs permis de remporter le prestigieux prix de Meilleur développement résidentiel canadien aux USA & Americas Property Awards en 2018 », a spécifié Francis Charron, président de Batimo et vice-président d'EMD-Construction, qui s'est dit ravi d'inaugurer ce 7e projet de résidence pour retraités réalisé en partenariat avec Chartwell.

À quelques jours de la grande ouverture de la résidence prévue le 3 septembre prochain, les futurs résidents et leurs familles ont été à même de constater la pureté du décor, l'amplitude des espaces et la convivialité des lieux caractérisés par le voyage et les nouvelles expériences. Outre son concept unique et moderne qui intègre une mixité des usages, Chartwell L'Envol se démarque également par son architecture raffinée et la très grande qualité des matériaux utilisés.

À propos de Chartwell

Chartwell est une fiducie de placement immobilier non constituée en société possédant indirectement et exploitant une gamme complète de résidences pour retraités destinées aux personnes autonomes ou semi-autonomes et aux personnes nécessitant des soins de longue durée. Avec plus de 200 résidences pour retraités dans quatre provinces, il s'agit du plus important propriétaire et exploitant de résidences pour aînés du Canada. Conformément à sa vision, Chartwell est dédiée au MIEUX-ÊTRE des retraités et s'engage à offrir à ses résidents un style de vie heureux, sain et valorisant.

À propos d'EMD -- Batimo

Chef de file dans l'industrie de la construction et du développement immobilier au Québec, EMD -- Batimo est un promoteur-constructeur-exploitant offrant une intégration verticale sophistiquée, une approche qui permet à l'entreprise de créer des milieux de vie de grande qualité, tant pour les clients que pour les partenaires. Grâce à une équipe solide comptant plus de 420 employés passionnés et engagés, EMD -- Batimo a réalisé depuis 2006 des projets totalisant 1,2 milliard de dollars à titre de développeur et opérateur et a présentement 1,5 milliard dans son carnet de commandes. L'entreprise continue également d'établir des partenariats stratégiques afin de poursuivre son plan de croissance et explorer d'autres marchés. Sa raison d'être est de faire la différence dans la vie des gens.

