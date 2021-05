La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka remporte le prix Hector-Fabre 2020

QUÉBEC, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, a remis aujourd'hui le prix Hector-Fabre 2020 à la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU) pour souligner le succès de son entrepreneuriat collectif. Ce prix est assorti d'une bourse de 25 000 $.

Le prix Hector-Fabre 2020 est remis à la RMBMU pour l'ensemble de ses actions à l'échelle régionale et internationale. De concert avec des acteurs clés de tous les secteurs d'activité, la Réserve mondiale s'est démarquée en matière d'accompagnement d'entreprises, de diffusion du savoir et de promotion de la fierté locale.

La RMBMU a toujours été activement impliquée au sein du réseau mondial des réserves de biosphère de l'UNESCO ainsi que d'autres réseaux internationaux associés au développement durable. L'organisation s'est également illustrée en mettant de l'avant son identité régionale, sa nordicité et la conciliation des activités industrielles et du développement durable.

Elle compte deux unités d'affaires qui ont pour principe l'entrepreneuriat collectif.

La première, MU Conseils, est une agence de services-conseils en développement durable. Son approche des stratégies participatives contribue à tirer les organisations et les communautés vers le haut en engageant les parties prenantes dans des solutions innovantes et concertées.

La seconde unité d'affaires, la Station Uapishka, est une station de recherche et d'écotourisme cofondée et cogérée avec le Conseil des Innus de Pessamit. Elle joue un rôle structurant dans la protection, la mise en valeur et l'occupation contemporaine de l'arrière-pays de la Manicouagan à travers la recherche scientifique, le savoir autochtone et la promotion du tourisme durable.

Citations :

« J'ai le plaisir de remettre le prix Hector-Fabre à la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka. Son action est un levier dans le développement de collectivités durables, concertées et solidaires. Ses méthodes innovantes sont saluées et intégrées par plusieurs des 700 autres réserves mondiales de la biosphère de l'UNESCO situées partout dans le monde. Elle se positionne comme un leader dans son domaine et ses succès rejaillissent sur l'ensemble du Québec. Je suis particulièrement fière que la remise de ce prix mette en valeur le savoir-faire et l'entrepreneuriat collectif de nos régions du Québec. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides.

« Je me réjouis que le travail et le côté innovateur de la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka soient ainsi récompensés. Ses projets apportent des retombées concrètes à Baie-Comeau, et bien au-delà. Ils ont un effet positif sur le développement socioéconomique et offrent une vitrine internationale incomparable sur notre belle région de la Côte-Nord. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Cet honneur mérite d'être partagé avec l'ensemble de nos collaborateurs, car c'est grâce aux solides partenariats développés que nous avons pu concrétiser des projets aussi structurants permettant de faire rayonner la Manicouagan à grande échelle. Au fil des années, la RMBMU s'est particulièrement positionnée par son approche entrepreneuriale dans le réseau mondial des réserves de biosphère. La bourse reçue avec le prix permettra d'accentuer les efforts d'accompagnement dans cette voie auprès de nos partenaires à l'international. »

Jean-Philippe Messier, directeur de la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka

Faits saillants :

Créé en 2000, le prix Hector-Fabre reflète la collaboration entre le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et ses partenaires afin de consolider la présence régionale dans sa politique internationale. Il témoigne de l'importance que le Ministère accorde au rayonnement international des régions du Québec.

Décerné annuellement par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, il vise à saluer l'audace et la détermination de personnes et d'organisations québécoises ayant acquis une notoriété sur le plan international pour leur apport notable à l'essor de leur région.

Hector Fabre a été le premier représentant du Québec à l'étranger. En 1882, il a occupé le poste d'agent général du Québec en France . Avocat et ensuite journaliste, il a notamment fondé le journal L'Événement en 1867 avant de se lancer en politique et devenir sénateur en 1875.

a été le premier représentant du Québec à l'étranger. En 1882, il a occupé le poste d'agent général du Québec en . Avocat et ensuite journaliste, il a notamment fondé le journal L'Événement en 1867 avant de se lancer en politique et devenir sénateur en 1875. Une municipalité, une commission, une table sectorielle, une association régionale, un établissement d'enseignement, une personne ou tout organisme à but non lucratif ayant réalisé un projet à portée internationale peut participer à l'appel à candidatures.

