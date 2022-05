La reprise d'entreprise : un levier du développement économique régional - Plus de 3,6 M$ pour soutenir deux projets de repreneuriat en Gaspésie

NEW RICHMOND, QC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, confirme l'attribution, par l'entremise des fonds propres d'Investissement Québec, de prêts totalisant 3 650 000 $ à l'entreprise Construction L.F.G. et au Groupe Bertrand-Rioux. Ces prêts soutiendront la réalisation de deux projets de repreneuriat, qui représentent des investissements totaux d'une dizaine de millions de dollars en Gaspésie.

La première initiative vise l'acquisition des actions de Construction L.F.G. et d'une société de gestion liée à cette entreprise par une relève établie au sein de la famille et des employés. Investissement Québec accorde un prêt d'un million de dollars à Construction L.F.G. pour appuyer ce projet, qui lui permettra de poursuivre sa croissance en préservant toute l'expertise s'y rattachant.

Dans le cadre du second projet, le Groupe Bertrand-Rioux prévoit acquérir les actions de l'entreprise Les habitations mont Carleton ainsi que celles d'une entreprise de gestion liée à cette dernière. Cette fusion entre les entreprises permettra un partage d'expertise et, par le fait même, l'expansion des activités de construction sur de nouveaux marchés. Le Groupe Bertrand-Rioux reçoit des prêts totalisant 2 650 000 $ d'Investissement Québec afin de concrétiser cette reprise d'entreprise.

« Le repreneuriat, c'est la possibilité de garder nos entreprises actives afin qu'elles puissent continuer de participer pleinement au dynamisme de l'économie régionale. Je suis heureuse de constater que derrière chacun des projets annoncés aujourd'hui, il y a des gens motivés et prêts à aller de l'avant pour assurer la croissance de ces entreprises phares en Gaspésie. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Les entrepreneurs de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont démontré maintes fois leur créativité et leur engagement à faire croître et rayonner davantage l'expertise développée dans notre région. Je salue donc la réalisation de ces projets de repreneuriat, qui permettront de garder bien vivant le savoir-faire d'ici. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et dans toutes les régions du Québec, nos équipes sont fières de soutenir les entrepreneurs et les dirigeants dans leurs projets de croissance et de transfert d'entreprises. Grâce à nos outils de financement et d'accompagnement, nous sommes heureux de contribuer au développement d'une économie régionale prospère et durable. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Fondée en 1975 à Carleton -sur-Mer, l'entreprise Construction L.F.G. est un entrepreneur général spécialisé dans les projets commerciaux, industriels et institutionnels, ainsi que les projets d'énergie.

-sur-Mer, l'entreprise Construction L.F.G. est un entrepreneur général spécialisé dans les projets commerciaux, industriels et institutionnels, ainsi que les projets d'énergie. Fondé en 1958, le Groupe Bertrand-Rioux se spécialise dans la construction commerciale, industrielle et institutionnelle. Il est également actif dans l'immobilier et l'hôtellerie avec les hôtels Riôtel.

Fondée en 1992 à Carleton -sur-Mer, l'entreprise Les habitations mont Carleton se distingue dans la fabrication de bâtiments usinés et préfabriqués pour les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

