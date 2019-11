La représentation des femmes et des minorités racialisées au sein de la haute direction montréalaise est en hausse

MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW/ - Une nouvelle étude indique que la représentation des femmes et des minorités racialisées à des postes de haute direction dans la grande région de Montréal a augmenté depuis 2016, mais que ces deux groupes sont encore sous-représentés en fonction de leur proportion dans la population.

Le Diversity Institute de l'Université Ryerson et la Fondation canadienne des femmes se sont penchés sur la situation de 2 537 hauts dirigeants des plus grandes organisations dans les secteurs public, privé, bénévole et communautaire, de l'éducation et de la santé de la grande région de Montréal, et ont constaté qu'en 2019, les femmes, qui représentent plus de 50 % de la population de la grande région de Montréal, détenaient 40,7 % des postes de haute direction, en hausse de 8,1 % depuis 2016.

L'étude a aussi révélé que les groupes racialisés, qui représentent plus de 22 % de la population de la grande région de Montréal, ne détenaient que 5,3 % des postes de haute direction. Ce pourcentage a connu une hausse de 12,5 % depuis 2016.

On a aussi constaté que les organismes gouvernementaux, les conseils d'administration et les commissions affichent la plus grande diversité, tandis que le secteur des entreprises est celui dont la diversité est la moins grande, ce qui pose un défi puisque le projet de loi C‑25, qui exige que toutes les entreprises constituées en vertu d'une loi fédérale fassent rapport sur la diversité de leur équipe de haute direction à leurs actionnaires et au gouvernement fédéral, entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

« Les organisations affichant une diversité au sein de leur haute direction sont plus novatrices, ont des milieux de travail plus efficaces et ont un meilleur rendement financier, indique Wendy Cukier, directrice du Diversity Institute et coauteure de l'étude. En dépit des avantages reconnus de la diversité dans le milieu de travail, les femmes et les groupes racialisés continuent d'être sous-représentés aux postes de haute direction et ceci équivaut à des occasions ratées. »

L'étude demande aux organisations d'assurer une diversité accrue et une représentation supérieure des femmes et des groupes racialisés aux postes de direction, afin de promouvoir l'équité sociale, de favoriser la croissance économique et de répondre aux pénuries de compétences.

« La question qu'on doit poser pour savoir si une équité est significative est la suivante : « qui a le pouvoir de prendre des décisions pour changer le statu quo pour le mieux? », affirme Paulette Senior, présidente-directrice générale à la Fondation canadienne des femmes. Voilà pourquoi la constitution d'une équipe de direction inclusive est vraiment importante pour toute une gamme d'identités - sexe, race, orientation sexuelle, habiletés, âge et plus encore. Il ne s'agit pas d'une liste de contrôle, mais plutôt de progrès réels. Bien que les améliorations aient été encourageantes, il reste encore beaucoup à faire et les milieux de travail doivent rendre compte de leurs efforts pour accroître l'équité aux postes les plus élevés. »

Le Diversity Institute mène une recherche sur la diversité dans les milieux de travail afin d'améliorer les pratiques dans les organisations. L'Institut travaille avec des organisations en vue d'élaborer des stratégies, des programmes et des ressources personnalisés afin de promouvoir de nouvelles connaissances et pratiques interdisciplinaires sur la diversité à l'égard des sexes, de la race ou de l'ethnicité, des peuples autochtones, des habiletés et de l'orientation sexuelle. À l'aide d'un modèle écologique de changement, notre approche orientée sur l'action et basée sur des données probantes favorise l'innovation sociale dans tous les secteurs.

SOURCE Diversity Institute

Renseignements: Mallory Clyne, Directrice, Marketing et communications, Diversity Institute de l'Université Ryerson, mclyne@ryerson.ca