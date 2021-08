OTTAWA, ON, le 9 août 2021 /CNW/ - La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme (la « Table ronde ») se réjouit à l'idée que les citoyens et résidents permanents des États-Unis ayant reçu les deux doses d'un même vaccin, ou une combinaison de vaccins puissent maintenant traverser la frontière canadienne sans mise en quarantaine.

Cela dit, bien qu'une étape importante ait été franchie aujourd'hui, il ne s'agit que du premier pas d'un long processus de reconstruction d'un secteur d'activité dévasté par les restrictions liées à la COVID-19.

Il reste encore beaucoup de travail à faire pour favoriser la réouverture efficace de l'industrie. À cette fin, la Table ronde demande au gouvernement fédéral de jouer un rôle de premier plan dans le cadre des initiatives suivantes :

Un engagement auprès des Canadiens selon lequel le gouvernement maintiendra le cap vers une reprise sécuritaire et bien gérée des activités. La création immédiate d'un programme de certification de vaccination numérique universellement reconnu. La poursuite des efforts diplomatiques visant à garantir la libre circulation des Canadiens dans les pays misant sur des programmes d'exclusion comme le Royaume-Uni et les États-Unis et la reconnaissance internationale de tous les vaccins approuvés par Santé Canada, y compris celui d'AstraZeneca. La poursuite des efforts de collaboration avec l'industrie du voyage et du tourisme et les gouvernements provinciaux dans le but de donner aux Canadiens l'assurance que les efforts exceptionnels déployés par l'industrie favorisent les voyages sécuritaires au Canada .

Ces initiatives urgentes ne doivent pas être reportées en raison d'une possible élection fédérale.

« Nous soulignons aujourd'hui la première étape d'énormes efforts de reconstruction de l'industrie canadienne du voyage et du tourisme. L'industrie ne peut pas être simplement allumée ou éteinte au moyen d'un interrupteur. Et elle a été durement touchée par la COVID-19. Malgré l'annonce d'aujourd'hui, il existe toujours d'importants obstacles qui éloignent les touristes et poussent les entreprises à mettre fin à leurs activités. Il est nécessaire que tous les gouvernements maintiennent le cap vers une relance sécuritaire et bien gérée de notre économie », a déclaré Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada.

« L'industrie canadienne du voyage et du tourisme a pour ainsi dire perdu deux saisons touristiques estivales de suite. Nous sommes maintenant à la mi-août, et la frontière n'est que partiellement rouverte. D'ici septembre, date à laquelle le Canada prévoit d'ouvrir ses frontières au reste du monde, la saison touristique estivale sera terminée, a déclaré Beth Potter, présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada. Au sein de notre industrie, une journée d'été a la même importance économique qu'une semaine d'hiver complète. Nous invitons le gouvernement à faciliter les déplacements en mettant en place un passeport vaccinal unique pour les Canadiens et à expliquer à la population qu'il est possible de voyager de façon sécuritaire », a ajouté madame Potter.

