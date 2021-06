La relève du manufacturier s'organise : Anthony Lacoste, un des plus jeunes auditeurs à avoir passé l'accréditation Auditeur 4.0

MONTRÉAL, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - Anthony Lacoste, associé co-fondateur et directeur de la stratégie du groupe Lakhos, firme numérique dédiée à la numérisation des manufacturiers québécois, est un des plus jeunes auditeurs à avoir suivi la formation et obtenu l'accréditation "Auditeur Industrie 4.0" délivrée par le Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI).

Alors qu'on entend toujours parler de la pénurie de main-d'œuvre, de la relance économique et de la productivité des manufacturiers, la relève se prépare en silence et se tient prête à numériser les 13 664 établissements manufacturiers du Québec.

« Avec mon associé, nous nous sommes lancés en affaires car on voulait offrir une aide concrète aux manufacturiers d'ici. L'accréditation Auditeur 4.0 a été la suite logique pour donner un sceau de qualité et une crédibilité à ce que nous faisions déjà. Subvention ou non, lorsqu'elles ont compris les gains d'efficacité qu'elles peuvent réaliser, elles n'ont aucun problème à sauter le pas » explique Anthony Lacoste, associé co-fondateur et directeur de la stratégie du groupe Lakhos.

En effet, le problème n'est pas tant au niveau du budget mais plus de trouver le bon partenaire. Depuis le début, le groupe constate que le marché est composé autant d'excellents joueurs comme d'entreprises qui ont vu l'opportunité dans le gros gâteau de l'industrie du 4.0 et, finalement, ce sont les manufacturiers qui en payent le prix fort.

« Très vite, nous avons fait le choix de nous concentrer sur les PME qui ont, pour la plupart, un besoin urgent avec une enveloppe qui ne permet pas l'erreur. Plus l'entreprise a des processus plus ou moins définis, plus il est facile de la numériser car tout est à construire et, on va se le dire, nos PME québécoises sont extrêmement agiles » renchérit Anthony Lacoste.

Cette accréditation a pour l'instant été délivrée à environ 200 auditeurs au Québec.

À propos

