La relève alimentaire du Québec récompensée

GRANBY, CO, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - C'est à l'occasion de la Soirée Relève alimentaire Québec, présentée par Investissement Québec , que la Fondation Initia a remis plus de 125 000 $ en prix et bourses à des entreprises et des gens d'affaires de l'industrie alimentaire québécoise. Ces prix visent à récompenser la relève qui se démarque auprès de l'industrie en les appuyant dans le développement et la croissance de leurs projets. Près de 250 acteurs influents de l'industrie se sont rassemblés, le 5 octobre dernier, afin de reconnaître les réalisations et l'engagement de la relève auprès de l'industrie.

« Appuyer notre relève et les accompagner dans leur cheminement est un rêve que je caressais depuis plusieurs années. Avec les bourses et notre programme de mentorat, nous sommes sur la bonne voie avec des résultats concrets! » souligne Pierre Rivard, président du conseil d'administration de la Fondation Initia et ex-président du groupe St-Hubert.

Les membres du jury ont analysé quelque 50 dossiers de mise en candidature pour cette première édition, tous révélant la qualité des entreprises du secteur de la transformation alimentaire.

Les lauréats des Prix Relève Alimentaire Québec 2022 :

Chaque lauréat se mérite ainsi une bourse de 10 000 $ ainsi que plusieurs services d'accompagnement et memberships offerts par nos nombreux partenaires.

De son côté, Aliments du Québec a décerné son prix Coup de cœur à Séva Nature qui se mérite une bourse de 5 000 $ ainsi qu'un positionnement clé avec Aliments du Québec et plusieurs services d'accompagnement.

La Fondation Initia félicite tous les finalistes et lauréats et remercie ses partenaires financiers sans qui le concours Prix Relève Alimentaire Québec n'aurait pu être lancé: Investissement Québec, Aliments du Québec, Banque Nationale, Bonduelle, Boire et Frères, Financement Agricole Canada, Groupe St-Hubert, LG2, et Olymel.

Pour connaître la liste complète des prix, visitez le www.initia.org

À propos de la Fondation Initia

La Fondation Initia unifie l'industrie alimentaire autour d'un objectif commun, soit le soutien à la relève alimentaire québécoise. L'organisme a pour mission d'accélérer la prospérité alimentaire québécoise en appuyant les entrepreneurs et les étudiants du secteur dans leurs démarches d'innovation et de commercialisation, notamment grâce à ses programmes de prix et bourses et son programme de mentorat.

