QUÉBEC, le 29 mai 2023 /CNW/ - L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) et Destination Québec cité (DQc) sont heureux d'annoncer que la ville de Québec bénéficiera de la présence de près d'un millier de touristes coréens supplémentaires cet automne.

Grâce à un nouveau partenariat avec le voyagiste coréen Hanjin Travel Co., Ltd., quatre vols en provenance de l'aéroport international Incheon de Séoul, en Corée du Sud, se poseront directement à YQB entre le 27 septembre et le 18 octobre 2023. Hanjin Travel Co., Ltd., nolisera un Boeing 777-300ER, ayant une capacité de 260 sièges, de la compagnie aérienne Korean Air pour ces voyages. Les passagers séjourneront d'ailleurs trois nuitées dans des hôtels de la région.

UNE RELATION D'AMOUR ÉTABLIE

Il y a sept ans, la région de Québec se préparait à recevoir un élan d'amour de la part du marché touristique de la Corée du Sud avec la diffusion de la série « Goblin: The Lonely and Great God » (도깨비). Ce fut un coup de foudre pour la destination de la part des Coréens; la porte rouge du Théâtre le Petit Champlain et la boîte aux lettres du Fairmont Le Château Frontenac deviendraient alors des lieux emblématiques parmi les plus photographiés.

De la sorte, la série à succès « Goblin », qui a été tournée à Québec à l'automne 2016 et diffusée en 2017, demeure encore à ce jour une vitrine importante pour Québec en Asie et même au-delà de ces frontières. Jusqu'à présent, les retombées de la série sont estimées à plus de 2,9 milliards d'épisodes vus et sa chanson thème, qui met en valeur plusieurs images de Québec, a battu également un record, alors qu'elle a été visionnée plus de 433 millions de fois.

Ainsi, grâce à cette émission, la région a accueilli depuis plusieurs tournages et médias sud-coréens. Le plus récent, de la chaîne KBS, diffusé en novembre dernier, a rejoint jusqu'à présent plus de 3 millions de personnes.

C'est sans oublier la collaboration étroite qui perdure depuis avec la délégation du Bureau du Québec à Séoul, qui a aménagé et décoré son bureau à l'image de la porte rouge du Petit Champlain, dans le cadre d'une promotion pour célébrer les cinq ans du succès de « Goblin ».

UN PARTENARIAT PAYANT EN RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Selon différentes données recueillies sur les dépenses touristiques moyennes des Coréens au Québec, le partenariat avec le voyagiste coréen Hanjin Travel Co., Ltd., permettrait de générer plus de 1 million de dollars en retombées économiques pour la région de Québec uniquement.

CITATIONS

« L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit en droite ligne avec les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous nous sommes engagés auprès de la population à saisir toutes les opportunités qui nous permettraient de développer la desserte aérienne et de générer de la croissance, au bénéfice de la région. Avec nos partenaires de l'industrie touristique, nous avons mis ressources et efforts en commun et nous récoltons maintenant les fruits de cette collaboration extraordinaire. C'est avec une immense fierté que nous nous ferons la porte d'entrée directe sur la capitale nationale et l'ensemble de la province pour plus d'un millier de voyageurs coréens, cet automne. »

- Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB

« L'industrie touristique de Québec a été aux premières loges de cette vague d'amour pour Québec qui a déferlé dès les premiers moments de diffusion de Goblin et qui nous a permis d'accueillir une masse de visiteurs sud-coréens. C'est pourquoi il était important pour nous de maintenir et de renforcer ce lien en demeurant visible auprès du marché coréen, et ce, de plusieurs façons : participation à des missions réalisées en collaboration avec le Bureau du Québec à Séoul, mise en place de campagnes promotionnelles de marketing de contenu, et ajout d'un ambassadeur culturel porteur (Steve Barakatt). De la sorte, Destination Québec cité tient à remercier tous ses partenaires, dont Destination Canada, l'Aéroport de Québec, le ministère du Tourisme du Québec, et le Bureau du Québec à Séoul, pour ne nommer que ceux-ci, qui ont contribué à concrétiser cette belle opportunité qui s'est présentée de s'engager davantage dans la relation qui nous unit au marché de la Corée du Sud. Aux futurs visiteurs à bord des vols, nous vous réservons un accueil des plus chaleureux et promettons de vous faire vivre une expérience touristique mémorable. »

- Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité

« La Corée du Sud fait partie des marchés émergents ciblés par notre gouvernement pour augmenter la venue de touristes étrangers chez nous. Notre Capitale-Nationale, dont la réputation n'est plus à faire en matière d'accueil, a tout pour séduire les visiteurs d'ici et de partout dans le monde. La visite de ces touristes contribuera à faire croître notre industrie et à augmenter les retombées économiques liées au tourisme pour le Québec. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires afin d'encourager ce genre d'initiatives fructueuses pour notre industrie touristique. Il s'agit d'une collaboration exemplaire. »

- Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière »

« Québec maintient sa place de tête comme destination touristique incontournable en Amérique. Des liens tellement importants continueront de se concrétiser avec nos partenaires coréens. Notre unicité, notre patrimoine et nos traditions sauront sans l'ombre d'un doute faire plaisir à nos visiteurs qui pourront bénéficier de l'un des accueils les plus chaleureux du monde. Notre engagement de vous faire vivre une expérience touristique mémorable demeure le même. Bienvenue chez nous! »

- Bruno Marchand, maire de Québec

« En tant que consul général de la République de Corée au Québec, je suis ravi de la création de vols nolisés entre Séoul et la Vieille Capitale. Au cours des dernières années, la Ville de Québec est devenue une destination très prisée des Coréens qui souhaitent profiter de sa culture vivante et de son environnement naturel enchanteur. Ces vols renforceront certainement les liens d'amitié qui unissent déjà les Québécois et les Coréens ainsi que leur prospérité économique pour les années à venir. »

Jae Wan Lee, consul général de la République de Corée au Québec

« Je me réjouis du lancement des tout premiers vols nolisés à destination de Québec au départ de la Corée du Sud cet automne. La ville de Québec est une destination de choix au Canada pour les voyageurs sud-coréens et ces derniers pourront profiter beaucoup plus facilement de ce que le Québec a à offrir grâce à ces vols directs et à ces forfaits ciblés. Ce partenariat prometteur résulte du succès de la série dramatique coréenne tournée dans la ville de Québec et j'espère qu'il conduira à d'autres occasions d'affaires à l'avenir. »

- Anna Lee, directrice générale de Destination Canada GSA Korea

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, en assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

À propos de Destination Québec cité

Destination Québec cité regroupe plus de 825 membres répartis sur un territoire qui couvre Québec, L'Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-de-Desmaures, Wendake et les MRC de Portneuf, de La Jacques-Cartier, de l'Île d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré.

Pour plus de détails : https://www.quebec-cite.com/fr

SOURCE Aéroport de Québec

