La relance du Quartier chinois franchit une nouvelle étape

MONTRÉAL, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Ville-Marie a annoncé hier, lors du conseil d'arrondissement, l'octroi d'une contribution financière à la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent pour l'embauche d'une ressource visant à mettre sur pied une table sectorielle pour le Quartier chinois dans le cadre du Plan d'action 2021-2026 pour le développement du Quartier chinois.

« La relance du quartier chinois franchit aujourd'hui une étape importante grâce à l'embauche d'une nouvelle ressource chargée de mettre en place la Table sectorielle demandée par le milieu. Concrètement, cette personne aura pour mandat de regrouper les forces vives du Quartier chinois afin d'assurer l'application des recommandations du Plan d'action pour le développement du Quartier chinois. Cette étape importante confirme notre engagement à soutenir le Quartier chinois et à assurer sa vitalité en collaboration avec la communauté », a déclaré la mairesse de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Madame Valérie Plante.

« Depuis le dévoilement du Plan d'action en juin dernier, des initiatives comme le Marché public asiatique de Montréal ainsi que l'Oasis | Place des Souhaits prennent vie et font vibrer le Quartier chinois. J'ai envie de dire que ce n'est que le début et que cet élan se poursuit avec l'embauche d'une nouvelle ressource dédiée au Quartier chinois. D'autres actions clefs pour le développement économique, dont la mise en place d'une démarche de mobilisation auprès des commerçant-e-s pour une constitution potentielle d'un regroupement commercial, se matérialiseront également au cours des prochains mois », a ajouté Monsieur Robert Beaudry, conseiller de la Ville du district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie et responsable de l'habitation, du service de la gestion et de la planification immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.



« La création d'une Table sectorielle permanente pour le Quartier chinois était très attendue; plus encore, elle marque l'histoire. S'assurer que les diverses communautés du Quartier chinois de Montréal sont entendues et que la Ville puisse soutenir et travailler de concert avec elles pour faire face aux pressions socioculturelles et aux défis économiques est essentiel pour la survie et la revitalisation du quartier », a souligné Monsieur Walter Chi-yan Tom, coordinateur du comité des aînés et de la communauté du Groupe de travail sur le Quartier Chinois de Montréal.

« Cette Table sectorielle du Quartier chinois est un élément essentiel à la mise en œuvre du Plan d'action pour le développement du Quartier chinois que le Groupe de travail sur le Quartier Chinois de Montréal, dont je fais partie, préconise. Il est souhaité que le modèle de gouvernance permette d'établir des canaux de communication entre la Ville et la communauté. J'espère que de cette table ronde émergeront de grandes idées et actions pour le plus grand bénéfice du Quartier chinois et de tous les Québécois-es », a renchéri Madame Jessica Chen, coordinatrice du comité de l'urbanisme et du patrimoine du Groupe de travail sur le Quartier Chinois de Montréal.

La Table sectorielle en bref

Composée de membres représentants les diverses composantes de la communauté du Quartier chinois, le rôle de cette nouvelle table sera de maintenir une étroite collaboration avec la Ville de Montréal pour la mise en œuvre de son Plan d'action, de participer à la planification du secteur et d'améliorer les conditions de vie des communautés et de la population usagère du quartier en échangeant sur les enjeux identifiés lors des consultations citoyennes, qui ont été déclinés en quatre grandes orientations stratégiques dans le plan :

Qualité de vie, logement et espaces publics;

Vitalité commerciale;

Identité, rayonnement et patrimoine;

Concertation du quartier.

La ressource responsable de la mise en place de cette table, en collaboration avec le milieu, entrera en fonction au cours de l'automne 2021.

Une étape de plus pour le déploiement du Plan d'action

Résultat d'une vaste consultation publique, le Plan d'action pour le développement du Quartier chinois a permis de créer un esprit de collaboration entre l'Arrondissement, les services centraux de la Ville de Montréal, les différents partenaires et les communautés chinoises et asiatiques du Quartier. L'embauche d'une nouvelle ressource est l'une des actions phares qui permettra d'assurer et de faciliter l'échange d'informations entre toutes les parties prenantes essentielles au développement de ce lieu d'ancrage social, communautaire et économique pour les communautés asiatiques de Montréal.

Cette contribution est financée par le Service du développement économique de la Ville de Montréal dans le cadre de l'entente avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec pour le Plan d'action pour la relance économique du centre-ville.

À propos du Groupe de travail sur le Quartier Chinois de Montréal

Le Groupe de travail sur le Quartier Chinois de Montréal est un regroupement œuvrant à valoriser, organiser et défendre le Quartier Chinois historique.

