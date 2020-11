La réhabilitation du canal historique du Village de Grenville sera financée par Québec

GRENVILLE, QC, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, sont fières d'annoncer un soutien financier de 2,5 M$ au Village de Grenville pour la réfection et la stabilisation de son canal historique.

Construit en 1818, le canal de Grenville a dû être fermé en 2008. En effet, la structure du canal de Grenville et celle de la route en bordure présentent plusieurs signes de détérioration qui ont mené à la fermeture du canal à la navigation. Les travaux de réhabilitation prévus contribueront à mettre en valeur cette infrastructure patrimoniale, à sécuriser le canal et la promenade piétonnière située à proximité ainsi qu'à redonner l'accès au canal à la population.

Le village de Grenville sollicitait une contribution financière auprès des deux paliers de gouvernement depuis plusieurs années. L'entretien du canal, qui a été la propriété du gouvernement du Canada jusqu'en 1988, avait été négligé. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a officialisé l'octroi d'une aide financière au village en 2020.

Citations

« Ça fait plus de 20 ans que les élus de la région demandent un soutien de la part du gouvernement provincial. Aujourd'hui, je tiens à dire à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet que notre gouvernement est là! Grâce à notre investissement de 2,5 M$, le canal historique du village de Grenville pourra continuer de marquer le temps et les générations à venir! Je suis fière de cette annonce, car non seulement nous pourrons ainsi préserver une infrastructure qui a un caractère culturel et historique important, mais aussi parce que cela s'inscrit dans notre volonté de mettre en valeur les atouts du Québec et de ses régions. En terminant, je salue le travail et le dévouement de ma collègue, la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin dans ce projet qui sera bénéfique pour tous les citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je ne compte plus les moments où Agnès Grondin et Mario Laframboise m'ont fait part de ce magnifique projet. Je salue leur ténacité et souligne le dénouement positif du projet! La conservation du canal de Grenville est importante, notamment en raison du fort potentiel touristique et de la valeur patrimoniale de ce lieu. Assurément, les travaux de réhabilitation prévus seront bénéfiques pour l'ensemble de l'activité récréotouristique de la région, et favoriseront son rayonnement. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je peine à trouver les mots pour exprimer ma satisfaction et mon enthousiasme devant cette annonce extraordinaire. La persévérance de toutes les personnes impliquées dans ce projet, qu'il s'agisse d'élus ou de citoyens, aura finalement porté fruit, et j'en suis ravie. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux et celles qui y ont cru et qui, au fil des ans, n'ont jamais abandonné leur rêve de voir ce joyau historique et patrimonial préservé et mis en valeur. Parmi ceux-là, j'ai une pensée particulière pour mon collègue Mario Laframboise de qui j'ai reçu, depuis le début, un appui indéfectible dans ce dossier, ainsi que pour les anciens maires du Village de Grenville, Ronald Tittlit et Luc Grondin, qui ont œuvré sans relâche pour la conservation du canal historique de Grenville. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

« Je remercie sincèrement le gouvernement du Québec pour cette annonce. Grâce à l'aide financière de 2,5 M$, la Municipalité n'a jamais été aussi près du but. Le projet de réhabilitation du canal, évalué à 5 M$, comprend essentiellement la réparation et la consolidation des murs de soutènement du canal ainsi que l'ajout de quais et d'une promenade, pour en faire un pôle d'attraction récréotouristique axé sur la navigation, le cyclotourisme et l'interprétation historique de ce joyau patrimonial. »

Pierre Thauvette, maire du Village de Grenville

Faits saillants

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

