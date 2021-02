La Région Grand Est et le Québec s'unissent en faveur de la relance économique en Grand Est

MONTRÉAL et STRASBOURG, France, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Région Grand Est et quatre entreprises québécoises leaders en transformation numérique et cybersécurité signent un protocole d'accord donnant lieu à la création officielle d'un groupement d'intérêt économique unique en son genre : le Consortium Québécois en Transformation Numérique et Cybersécurité (CQTNC).

Destiné à favoriser l'innovation et la relance des entreprises françaises, cet accord consolide et renforce 20 ans de partenariat entre le Québec et la France. Il matérialise la volonté de la Région Grand Est de s'appuyer sur l'expertise québécoise en matière de transformation numérique et de cybersécurité au service de la relance économique des PME et des groupes industriels français.

Cet accord fait suite à la lettre d'intention commune du 30 juin 2020 dans laquelle la Région Grand Est inscrivait son plan visionnaire de relance économique locale au moyen d'une robuste stratégie numérique.

Ainsi, les quatre membres du CQTNC s'unissent, catalysent leurs forces et conjuguent leurs savoir-faire pour offrir des solutions technologiques sur mesure, adaptées aux besoins stratégiques et opérationnels des entreprises du Grand Est, en toute sécurité.

« La Région Grand Est a mis en place une politique forte et ambitieuse afin d'être un territoire de référence en matière d'innovation pour construire l'économie de demain. Nous voulons consolider notre position de leader européen de l'industrie du futur dans un contexte en profonde mutation numérique. La Vallée européenne de l'Intelligence Artificielle apporte une réelle visibilité de l'ambition européenne en matière d'innovation et de volonté à construire l'avenir. La cybersécurité est un élément majeur et prioritaire, ainsi la Région entend accompagner les entreprises locales pour lutter contre ses vulnérabilités. L'implantation des membres du CQTNC dans le Grand Est est un événement majeur pour asseoir nos compétences dans ce domaine. », déclare le Président de la Région Grand Est.

Michèle Boisvert, Déléguée générale du Québec à Paris et Représentante personnelle du Premier ministre pour la Francophonie ajoute: « Ce protocole d'accord entre la Région Grand Est et le CQTNC s'inscrit dans une longue collaboration développée entre la Région et le Québec dans plusieurs domaines. Depuis près de 20 ans, nous cultivons une relation de confiance et partageons ce que nos territoires font de mieux. Je suis fière que la Région Grand Est s'allie à des entreprises québécoises pour appuyer ses entreprises dans leur volonté d'innover. Ensemble, nous sommes engagés à construire l'économie de demain. »

Ce protocole entre les acteurs du CQTNC et la Région Grand Est se veut unique en son genre compte tenu de la capacité de synergie des quatre firmes québécoises à proposer une offre complète et exclusive combinant transformation numérique et cybersécurité. Véritable pôle d'innovation, le CQTNC rassemble des capacités technologiques formant un écosystème visionnaire d'expertises et de solutions propriétaires en gestion du changement et développement applicatif, en numérisation de l'information et des processus d'affaires, en infrastructures cloud et blockchain, ainsi qu'en cybersécurité et systèmes de surveillance.

« Unis par la confiance, la détermination et le courage, les quatre membres fondateurs du CQTNC sont les piliers d'une communauté d'excellence pionnière qui porte fièrement l'ambition d'aider les entreprises industrielles de la Région Grand Est à générer de la valeur grâce à des méthodes distinctives », souligne Olivier Perrin, initiateur du projet, Directeur du groupement CQTNC et Président de Becoming Elsewhere.

Simon Lauzier, Président du CQTNC et de l'entreprise DRAKKAR Digital déclare : « Les membres du CQTNC et moi sommes particulièrement fiers de soutenir la démarche d'innovation de la Région Grand Est. Dans un contexte économique chancelant, mis à mal par une pandémie mondiale, nous tenons à saluer le soutien et la résilience de la Région face aux défis rencontrés par son tissu industriel local. Nous en sommes certains, la signature de ce protocole propulsera plus vite et plus loin les entreprises françaises dans le futur du Web de confiance pour leur permettre de libérer durablement le plein potentiel de leurs affaires. Aussi, je suis heureux d'annoncer que la signature du protocole donnera lieu à l'installation du bureau chef du CQTNC à Strasbourg au cours de l'année 2021, pour ensuite s'étendre à quatre filiales. ».

À propos de la Région Grand Est (https://www.grandest.fr/)

Avec plus de 5,5 millions d'habitants sur un territoire vaste de quelque 57 441 km² et un positionnement stratégique au cœur de l'Europe, la Région Grand Est dispose d'un potentiel de développement et d'attractivité particulièrement remarquable. Région ouverte sur le monde, innovante, entreprenante et dotée d'une formidable diversité industrielle, la Collectivité régionale est proactive dans le soutien écoresponsable, le développement économique de son territoire et développe des domaines d'excellence spécifiques tels que : la chimie et biologie, les géosciences, la santé, les énergies renouvelables et la métallurgie, et le numérique.

Pour faire face aux impacts économiques de la crise sanitaire de la COVID-19, la Région a rapidement mis en place avec l'État français, une véritable stratégie de relance et de reconquête des marchés prioritaires du territoire : le Business Act Grand Est. Pensé comme une nouvelle manière de faire société, ce plan inédit tend à refonder les politiques publiques en matière d'économie, d'écologie et de numérique pour rebooster la confiance, la santé des entreprises et se placer en leader de la reprise. Le Business Act porte l'ambition de faire du Grand Est, la grande région de référence européenne, laboratoire et vitrine des transformations écologiques, industrielles et numériques.

Ainsi, la Région Grand Est, placée au cœur de la Vallée européenne de l'Intelligence Artificielle, aspire à devenir le pionnier européen incontesté de l'industrie du futur.

À propos de Grand E-Nov+ (https://www.grandenov.plus)

Créée sous l'impulsion et avec le soutien de la Région Grand Est et de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Grand Est, Grand E-Nov+ est l'agence d'innovation et de prospection internationale du Grand Est. Accompagnée par son réseau de partenaires, l'agence contribue au développement et au rayonnement de la région Grand Est en France comme à l'international en guidant les entreprises et les territoires dans leurs projets de transformation et d'innovation. Elle accompagne opérationnellement le CQTNC (et ses membres) afin de faciliter son implantation et pouvoir rapidement débuter ses activités. De la startup aux PME, Grand E-Nov+ apporte son soutien aux projets d'innovation et de transformation numérique en les aidant dans l'adoption des bonnes pratiques en matière d'innovation, dans l'ingénierie de projet et la recherche de financement.

À propos de Becoming Elsewhere (https://becomingelsewhere.com)

Becoming Elsewhere est un incubateur de croissance entrepreneuriale entre la France et l'Amérique du Nord (le Québec, l'Ontario et les États-Unis) qui agit en tant que véhicule d'exportation puis d'intégration d'expertises stratégiques (IA, Cyber, Défense, Legaltech, Agritech, etc.) Sa mission consiste à accompagner, structurer, outiller et favoriser l'implantation durable des entreprises françaises au Québec, et des entreprises québécoises sur le sol français. Les relations privilégiées qu'entretient Becoming Elsewhere avec la Région Grand Est, ses entreprises ainsi qu'une multitude d'experts québécois l'élève au rang de facilitateur de développement économique international. Dans cette perspective, Olivier Perrin, président de Becoming Elsewhere et instigateur du projet CQTNC, a pu mettre en relation la Région Grand Est et les quatre entreprises membres du consortium.

À propos du CQTNC (https://cqtnc.fr/fr/)

Le CQTNC met en relation les PME et groupes industriels français dans l'urgence de relance économique avec les meilleures firmes québécoises en matière de transformation numérique et de cybersécurité. Parce qu'aider les entreprises à faire preuve de résilience dans leur relance économique est un défi d'envergure, le CQTNC identifie, réunit et propulse des partenaires québécois de choix, agiles, capables d'adaptabilité et doués d'excellence opérationnelle. Bien plus qu'un groupement d'intérêt économique, le CQTNC est un mouvement de soutien Nord-Américain et un acteur majeur face à la croissance, à l'innovation et à l'essor durable de l'économie française locale.

Véritable porte-voix et pôle d'innovation, le CQTNC assure la promotion des compétences de chacun de ses membres. Il leur témoigne un soutien inconditionnel et leur fournit un marché d'accueil pour élever leurs parcours d'affaires à l'Europe. Avec le soutien du CQTNC, ses membres arriment plus facilement leurs offres aux besoins croissants des entreprises en matière de gestion du changement, de transformation numérique et de cybersécurité en France, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse et en Allemagne.

Si le CQTNC se compose actuellement de quatre entreprises québécoises, ses objectifs de développement sont déjà établis afin d'agrandir le collectif en fonction des besoins qui seront rencontrés par les entreprises de la Région Grand Est.

Les membres fondateurs du CQTNC

MANTLE est spécialisée dans la blockchain, EDILEX propose des solutions legaltech à destination des entreprises privées, des institutions publiques et des professions juridiques, PM SCADA offre des solutions de cyberdéfense, et DRAKKAR Digital accompagne les entreprises dans leur transformation numérique au niveau stratégique et tactique, de la gestion du changement à la gestion de projet, du design UX/UI au développement applicatif.

SOURCE Consortium Québécois en Transformation Numérique et Cybersécurité (CQTNC)

Renseignements: Région Grand Est, Julie Saucède, Attachée de presse, [email protected], +33 (0) 6 74 08 42 30; CQTNC, Olivier Perrin, Directeur général, [email protected], +1-514 704-1320; CQTNC, Rosalie Côté, Directrice principale, Marketing & Communication, [email protected], +1-514 806-0798; GRAND E-Nov+, Catherine Maire, Chargée de communication Relations presse, [email protected], +33 (0) 9 72 54 04 25