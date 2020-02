La Régie publie un avis de sécurité concernant les soudures de tuyaux d'acier à haute résistance

Des mesures proactives sont prises à la suite de plusieurs cas de défaillances de pipelines observés à l'échelle internationale.

CALGARY, le 21 févr. 2020 /CNW/ - La Régie de l'énergie du Canada a publié l'avis de sécurité SA 2020-01 à l'intention de toutes les sociétés qu'elle réglemente concernant les tuyaux d'acier à haute résistance et les soudures de raccord (connues dans l'industrie comme les soudures circonférentielles).

Rien n'indique qu'il existe un risque immédiat pour le public. Au Canada, les pipelines de grand diamètre sont soudés principalement au moyen de techniques de soudage mécanisé, ce qui fait qu'ils seraient moins à risque de subir les défaillances observées. Plusieurs facteurs pourraient accroître le risque de défaillance, par exemple, la force appliquée sur le pipeline ou la résistance de la soudure par rapport à celle de la conduite.

Par suite de la publication de l'avis de sécurité, les sociétés réglementées par la Régie qui construisent actuellement un projet devront démontrer que tous les dangers potentiels ont été pris en compte dans le cadre de la conception, de la construction et de l'exploitation des pipelines où une accumulation de déformations pourrait être observée dans les zones de soudures circonférentielles sous-correspondantes. Les mesures de prévention appropriées doivent être décrites dans les plans de gestion de l'intégrité des sociétés.

Les soudures circonférentielles existantes ne devront pas être remplacées dans le cas des projets pipeliniers qui sont actuellement en service ou à l'égard desquels des activités de construction ont récemment été achevées. Les sociétés devront plutôt assurer une surveillance des problèmes décrits dans l'avis de sécurité et mettre à jour leurs plans de gestion de l'intégrité en conséquence.

Dans le cadre de la surveillance réalisée tout au long du cycle de vie, les inspecteurs de la Régie et d'autres employés mèneront des activités de vérification de la conformité afin de s'assurer que tout suivi nécessaire sera effectué.

La Régie continuera d'examiner cette question afin de mieux comprendre le problème, ses causes précises et les mesures correctives qui pourraient être prises.

« Les avis de sécurité sont publiés de façon proactive pour informer les sociétés de préoccupations connues en matière de sécurité ou d'environnement. À titre d'organisme de réglementation au Canada, la Régie a le devoir de veiller à ce que les sociétés disposent de toute l'information disponible liée à la sécurité et règlent les problèmes adéquatement. »

- Iain Colquhoun, P. Eng., ingénieur en chef, Régie de l'énergie du Canada

Les facteurs ayant contribué aux défaillances dans les zones de soudures comprennent ce qui suit :

Tuyau à haute résistance dont la résistance réelle excède la résistance minimale établie.



Résistance du métal de soudure ne correspondant pas à la résistance de l'acier du tuyau.



Acier du tuyau adjacent à la soudure de raccord dont la résistance est plus faible que celle de l'acier du tuyau de base en raison du procédé de soudage.



Force importante appliquée sur le pipeline entraînant une déformation longitudinale (dans le sens de la longueur), notamment dans les zones où l'on observe un mouvement des pentes ou un affaissement.



Soudures circonférentielles manuelles ou semi-automatiques.

Avis de sécurité SA 2020-01

