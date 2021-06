La Régie du bâtiment du Québec accueille favorablement les recommandations du Vérificateur général du Québec

QUÉBEC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a pris connaissance du rapport du Vérificateur général du Québec (VGQ) rendu public ce matin et accueille favorablement les recommandations qui y sont formulées. La RBQ apprécie ce regard externe sur ses pratiques d'affaires, qui lui confirme qu'elle est sur la bonne voie avec les importants projets qu'elle a entrepris. Rappelons que l'audit de performance mené par le VGQ couvre une période de deux ans (d'avril 2018 à mars 2020).

La RBQ en transformation

La RBQ continue de faire preuve de proactivité, de mobilisation et d'efficience en consacrant de nombreux efforts à la réalisation de projets majeurs. La pierre angulaire a été l'adoption de son Plan stratégique 2018-2023, dans lequel la priorité est donnée à l'amélioration des services sur le terrain, à l'optimisation de l'expérience client et à la cohérence des actions.

C'est dans cette optique que la RBQ a entrepris le Virage service plus afin de mieux répondre aux besoins, aux attentes et aux préoccupations de ses clientèles et de ses partenaires. Elle compte également procéder à un rehaussement de ses effectifs d'ici 2022 pour accroître sa présence sur les chantiers. Motivée par un objectif de protection du public, la RBQ est soucieuse d'améliorer et de bonifier en continu ses actions dans ses différents champs d'intervention.

Voici quelques autres projets en cours de réalisation :

Pour assurer une meilleure compétence des entrepreneurs et des répondants

Révision du processus de la qualification, y compris l'informatisation des examens

Formation continue comme condition de maintien de la qualification des répondants techniques (élargissement prévu à un plus grand nombre de répondants).

Pour mieux informer les consommateurs

Collaboration pour la mise en place du Répertoire des entreprises accréditées par Garantie de construction résidentielle (GCR), ce qui permettra de bonifier le Registre des détenteurs de licence de la RBQ

Élaboration d'outils et de moyens d'information et de sensibilisation à l'intention des clientèles, notamment sur le Web.

Pour combattre les mauvaises pratiques

Poursuite et amélioration des échanges d'informations détenues par divers ministères et organismes relativement au processus de délivrance des licences

Optimisation en continu du processus d'enquête.

Pour instaurer une tarification simplifiée

Révision de la tarification pour une meilleure cohésion avec les services rendus.

« Les constats soulevés dans le rapport du VGQ sont en adéquation avec les enjeux sur lesquels nous concentrons nos efforts. Nous avons à cœur d'offrir un service efficace à nos clientèles et à nos partenaires, et de faciliter les démarches qu'ils entreprennent avec nous. Cette promesse, portée par l'ensemble de notre personnel, oriente nos actions au quotidien et démontre notre engagement à faire de la RBQ une organisation moderne, dynamique, à l'écoute, présente sur le terrain et toujours aussi soucieuse de la protection du public. »

Michel Beaudoin, président-directeur général de la RBQ

