La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) approuve le mécanisme de retrait temporaire de la production des Éleveurs de porcs du Québec

LONGUEUIL, QC, le 10 août 2023 /CNW/ - Le 7 août 2023, les règlements permettant l'administration du mécanisme de retrait temporaire de la production proposé par les Éleveurs de porcs du Québec ont été approuvés par la RMAAQ. Les Éleveurs peuvent maintenant passer à l'étape suivante, soit l'acceptation des soumissions pour le premier concours ainsi que la confirmation des calendriers de dépeuplement pour chaque entreprise devant se retirer. Au total, ce sont 310 formulaires d'intention admissibles qui ont été acheminés aux Éleveurs et plus de 260 formulaires de soumission.

« Les prochains mois ne seront pas faciles pour nos éleveurs et éleveuses, mais la décision de la Régie nous permet de regarder vers l'avant et d'emboîter le pas afin que l'on se sorte collectivement de l'une des pires crises que la filière ait vécue. », souligne Louis-Philippe Roy, président des Éleveurs de porcs du Québec.

En effet, la filière porcine vit actuellement l'une des périodes les plus difficiles depuis les 10 dernières années. Les Éleveurs constatent que 310 entreprises sur 1 422 ont signifié leur intention de participer au mécanisme de retrait, soit 22 % des entreprises porcines du Québec. Il s'agit d'un nombre important et inquiétant d'entreprises qui souhaitent réduire leur production.

Rappelons qu'au cours des derniers mois, les Éleveurs ont reçu des avis de réduction d'achat par Olymel totalisant 1 635 000 de porcs. Une entente transitoire d'écoulement de 624 000 porcs d'ici au 14 janvier 2024 s'en est suivie avec Olymel. Les Éleveurs de porcs du Québec n'ont eu d'autre choix que de procéder parallèlement à l'élaboration et à la mise en place du mécanisme de retrait temporaire de la production qui a été lancé le 5 juin dernier, en amont à la demande d'approbation de la RMAAQ et sous toute réserve de son aval. Le but d'un tel mécanisme est de favoriser le retrait temporaire d'entreprises de la production sur une base volontaire pendant au moins cinq ans, le tout dans le but de réduire les surplus conjoncturels, les frais de mise en marché et améliorer le prix net. À la suite de la fin du premier concours de soumission - qui permettra de réduire 3 % de la production, soit 200 0000 porcs et 8 000 truies - les Éleveurs ont annoncé la tenue d'un deuxième concours débutant dès septembre. L'objectif de réduction de ce deuxième concours sera déterminé en fonction des retraits effectués dans le cadre du premier concours.

À propos des Éleveurs de porcs du Québec

Les Éleveurs de porcs du Québec représentent les intérêts de leurs 2 549 membres, répartis dans huit groupes régionaux. Au Québec, le secteur porcin génère 1,9 milliard $ de vente à la ferme, dont bénéficient toutes les régions de la province, et la filière porcine québécoise emploie près de 38 000 personnes. Les Éleveurs de porcs du Québec se démarquent mondialement pour leur bonne performance environnementale. En comparaison aux principaux pays exportateurs de porcs, leur bilan en eau est 45 % moins élevé que la moyenne et leur bilan de GES est 25 % inférieur à la moyenne. Le porc du Québec est exporté dans plus de 60 pays, ce qui représente 6 % du commerce mondial du porc.

SOURCE Éleveurs de porcs du Québec

Renseignements: Renseignements et entrevues : Anne Cazavan, Conseillère aux communications et relations médias, (438) 265-0183, [email protected]