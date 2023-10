La Régie de l'énergie rend public son avis sur les écarts de prix et des marges de commercialisation entre la région de la Capitale-Nationale et les autres régions du Québec

MONTRÉAL, le 25 oct. 2023 /CNW/ - La Régie de l'énergie (la Régie) rend public l'Avis au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie en vertu des articles 42 et 57 de la Loi sur la Régie de l'énergie sur les écarts de prix et des marges de commercialisation entre la région de la Capitale-Nationale et les autres régions du Québec.

Le rapport compare les prix, les marges de détail et les caractéristiques de marché de la région de la Capitale-Nationale avec les autres régions du Québec, les régions environnantes et les sous-régions de la Capitale-Nationale.

La Régie en dégage certains constats, dont le principal indique que les marges de détail estimées des essenceries de la Capitale-Nationale soient au-dessus de la moyenne du reste du Québec depuis 2021.

La Régie propose également quelques pistes de solution pour permettre aux consommateurs d'être mieux informés au sujet des prix des produits pétroliers.

Une surveillance au bénéfice des consommateurs

La Régie a pour mandat de surveiller les prix des produits pétroliers dans les diverses régions du Québec. Dans l'exercice de ses fonctions, elle renseigne le public en publiant sur une base quotidienne :

un relevé des prix de l'essence ordinaire (prix moyens affichés par municipalités régionales de comté du Québec);

les composantes estimées, pour certaines municipalités du Québec, de l'essence ordinaire;

un indicateur quotidien du coût d'acquisition de l'essence ordinaire, de l'essence super et du carburant diesel.

Les consommateurs peuvent ainsi consulter ces données et choisir d'acheter l'essence auprès des détaillants qui affichent un prix en dessous de la moyenne pour la région où ils habitent.

De plus, la Régie envisage également de mettre en place une solution visant à répertorier les prix de l'essence et du diesel sur tout le territoire québécois.

Liens connexes :

Avis : Avis de la Régie

Publications quotidiennes des produits pétroliers : Publications quotidiennes

Informations pratiques sur les produits pétroliers : Prix des produits pétroliers

