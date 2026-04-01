La Régie de l'énergie lance une plateforme interactive pour suivre les prix de l'essence partout au Québec

MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - La Régie de l'énergie (Régie) annonce le lancement de Régie essence Québec, une nouvelle plateforme interactive qui permet de consulter les prix de l'essence des stations-service au Québec. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et vise à renforcer la transparence du marché de l'essence.

Les prix de l'essence, partout, en tout temps

Depuis le 1er avril 2026, tout commerçant d'essence ou de carburant diesel du Québec visé par l'article 67.1 de la Loi sur les produits pétroliers a l'obligation de rendre accessibles sur une plateforme mise en place par la Régie, les prix de vente l'essence et de carburant diesel qu'il demande à un consommateur.

C'est dans cette perspective que la Régie a mis en place Régie essence Québec, la seule plateforme officielle accessible au public qui centralise les prix réels des carburants. Une première au Canada.

Choisir où s'approvisionner, simplement

Concrètement, il s'agit d'une carte interactive directement accessible sur le Web où les prix de chaque station d'essence sont transmis directement par les commerçants, en continu.

Grâce à cet outil, les Québécoises et les Québécois peuvent désormais consulter les prix de l'essence ordinaire et du diesel pour les stations-service de leur choix, en tout temps, partout dans la province. En permettant de comparer les prix facilement, Régie essence Québec donne ainsi aux automobilistes les moyens de faire des choix plus éclairés au moment de faire le plein.

Une réponse aux enjeux actuels

La plateforme Régie essence Québec vient compléter la suite d'outils déjà disponibles sur le marché, en offrant une source d'information fiable et centralisée sur les prix réels des carburants afin que la population québécoise paie le meilleur prix possible.

Dans un contexte de volatilité des prix des carburants, Régie essence Québec constitue une information fiable et utile pour mieux suivre les prix à la pompe et choisir où s'approvisionner, en un clic.

La Régie invite les consommateurs à découvrir Régie essence Québec dès maintenant en visitant l'adresse suivante : https://regieessencequebec.ca

À propos de la Régie de l'énergie

La Régie de l'énergie est un organisme de réglementation économique qui exerce des fonctions juridictionnelles, à titre de tribunal administratif, et des fonctions administratives, notamment en matière de surveillance des prix de l'essence.

Elle a pour mission de surveiller le secteur énergétique québécois et d'assurer la conciliation entre l'intérêt public, la protection des consommateurs situés au Québec et un traitement équitable du transporteur d'électricité et des distributeurs. Elle a également pour mission d'informer les consommateurs.

Dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs, la Régie doit favoriser la satisfaction des besoins énergétiques, une transition énergétique ordonnée et au moindre coût, l'innovation ainsi que la maximisation des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux de l'énergie pour les Québécois dans le respect des orientations et en vue de l'atteinte des objectifs et cibles établis par le Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques visé à l'article 14.2 de la Loi sur le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (chapitre M-14.1), dans le respect des autres politiques énergétiques du gouvernement et dans une perspective de développement durable et d'équité sur les plans individuel et collectif.

SOURCE Régie de l'Energie

Information : Benjamin Bourque, Responsable des communications, Régie de l'énergie, [email protected], Téléphone: 514 873-2452 poste 7202