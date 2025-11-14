La Régie de l'énergie estime à 1 % la hausse tarifaire globale d'Énergir pour la période 2025-2026

MONTRÉAL, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Dans sa plus récente décision, la Régie de l'énergie (la Régie) fixe les conditions de service, approuve le plan d'approvisionnement et estime à 1 % la hausse globale des tarifs d'Énergir, s.e.c. (Énergir) pour l'année 2025‑2026. Il s'agit de la plus faible augmentation des six dernières années pour le distributeur qui demandait une augmentation moyenne des tarifs de 1,15 %.

Cette décision est le résultat d'une consultation publique lancée en avril 2025 à laquelle ont participé plusieurs intervenants représentant les diverses clientèles et groupes environnementaux. Aux termes de l'examen de la demande d'Énergir, la Régie réduit d'environ 1,7 M$ les revenus requis pour livrer le gaz naturel à travers son réseau de distribution. Sous réserve de la mise à jour des informations au dossier à venir, la Régie estime à environ 1 % la hausse tarifaire à compter du 1er décembre 2025 pour l'ensemble des services.

Frais de socialisation du gaz naturel de source renouvelable (GSR)

Énergir explique la hausse des frais de socialisation du GSR de 48,1 M$ en 2025-2026 par l'intégration du compte de frais reporté (CFR) de socialisation résultant d'un seuil réglementaire de livraison de GSR de 2 % pour l'année 2023-2024, comparativement au seuil de 1 % pour le CFR de socialisation de l'année 2022-2023, intégré au dossier tarifaire 2024-2025.

La Régie est préoccupée par la hausse de la cible réglementaire à l'horizon 2030, laquelle risque d'entraîner une augmentation marquée des frais de socialisation. Dans cette perspective, la Régie s'assurera qu'Énergir revoit sa stratégie tarifaire visant à alléger le fardeau pour l'ensemble de la clientèle, particulièrement en ce qui a trait à l'écart de coût entre le tarif GSR et le tarif pour le gaz naturel d'origine fossile.

La décision de la Régie ainsi que l'ensemble des pièces au dossier de la demande d'Énergir peuvent être consultées ici.

La Régie de l'énergie est un tribunal administratif de régulation économique qui encadre et surveille le secteur énergétique. Elle fixe, notamment, les tarifs et les conditions de services destinés aux consommateurs québécois d'électricité et de gaz naturel. Elle traite les plaintes des consommateurs de gaz naturel et d'électricité. Elle exerce ses fonctions de manière à assurer la conciliation de l'intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable des entreprises réglementées, en favorisant la satisfaction des besoins énergétiques du Québec dans une perspective de développement durable.

