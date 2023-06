La Régie de l'énergie du Canada projette une transformation profonde de la filière énergétique du pays dans un monde carboneutre

CALGARY, AB, le 20 juin 2023 /CNW/ - Le portrait énergétique du Canada serait radicalement différent de celui d'aujourd'hui dans un monde carboneutre et serait marqué par des changements importants dans la façon dont les Canadiens produisent et consomment l'énergie. Selon les nouvelles perspectives énergétiques de la Régie de l'énergie du Canada, l'électricité serait appelée à jouer un rôle de premier plan dans le remodelage du bouquet énergétique, auquel contribueraient largement l'hydrogène, la bioénergie et le captage, utilisation et stockage du carbone (« CUSC »).

L'Avenir énergétique du Canada en 2023 : Projections de l'offre et de la demande d'énergie à l'horizon 2050 (« Avenir énergétique 2023 ») présente trois scénarios : la carboneutralité à l'échelle mondiale, la carboneutralité du Canada et les mesures actuelles. Chacun de ces scénarios se distingue notamment par le rythme que prendra la lutte contre les changements climatiques au Canada et dans le monde, et deux d'entre eux tablent expressément sur l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre (« GES ») au pays d'ici 2050.

Dans les deux scénarios de carboneutralité, l'électricité deviendrait la source d'énergie de prédilection des Canadiens, tandis que la consommation de combustibles fossiles diminuerait considérablement à l'horizon 2050. Pour y arriver, les technologies actuelles devront être remplacées par des solutions faisant appel à l'électricité, comme les véhicules électriques et les thermopompes. Cet apport plus grand l'électricité se traduit aussi par une amélioration de l'efficacité énergétique partout au pays, avec en corollaire une diminution de la consommation d'énergie pouvant atteindre 22 % d'ici 2050. De nouvelles technologies et des combustibles comme l'hydrogène, la bioénergie et le CUSC deviennent des éléments essentiels, en particulier pour réduire les émissions dans les secteurs où cela est plus difficile.

Pour faire face à l'augmentation spectaculaire de la consommation d'électricité, le Canada en produira davantage à partir de sources vertes comme l'éolien, le nucléaire et l'hydroélectricité. Pendant ce temps, la production d'électricité à partir de combustibles fossiles sans CUSC recule rapidement en réaction à des politiques climatiques de plus en plus fermes. Parmi toutes les technologies, c'est l'éolien qui contribue le plus à la nouvelle production d'électricité d'ici 2050, soit neuf fois plus que les niveaux actuels dans les deux scénarios de carboneutralité. En gros, nous projetons que le secteur de l'électricité sera carboneutre d'ici 2035 et carbonégatif par la suite, grâce à l'utilisation du CUSC.

Le secteur pétrolier et gazier, pour sa part, réduit considérablement ses émissions en ayant recours à diverses technologies tout au long de la période de projection. Parallèlement, le rythme de la lutte mondiale contre les changements climatiques se répercutera directement sur la baisse de la demande et des prix du pétrole et du gaz à long terme dans le monde. Selon les projections, cela devrait entraîner une diminution de la production de ceux-ci au pays d'ici 2050. Ce recul est particulièrement prononcé dans le scénario de carboneutralité à l'échelle mondiale, dans lequel le reste du monde prend des mesures pour limiter l'augmentation de la température du globe à 1,5 °C. Quoi qu'il en soit, les combustibles fossiles continueront d'être présents dans la filière énergétique du Canada, principalement dans les installations industrielles équipées de CUSC ou dans les activités non liées à l'énergie comme la production d'asphalte et la pétrochimie.

L'atteinte de la carboneutralité exigera des efforts considérables de tous les secteurs de l'économie, et les réductions les plus importantes viendront des secteurs des transports, de l'électricité et du pétrole et du gaz. On indique dans le rapport que plusieurs secteurs, en l'occurrence le bâtiment, l'industrie lourde et le pétrole et le gaz, continueront de produire des émissions de GES positives au terme de la période de projection dans les deux scénarios de carboneutralité. Cependant, les émissions négatives nettes d'autres secteurs, dont celui de l'électricité, neutraliseront ces émissions positives.

La Régie produit, en temps opportun, une analyse neutre et factuelle pour alimenter le dialogue sur l'énergie au Canada. Les perspectives présentées dans le rapport sur l'offre et la demande énergétiques au pays englobent tous les produits, de toutes les provinces et tous les territoires, et débouchent sur des projections jusqu'en 2050 réalisées au moyen de modèles qui sont aussi économiques. Les résultats d'Avenir énergétique 2023 ne constituent ni des prévisions ni des recommandations en matière de politique. Ils sont plutôt le fruit de scénarios fondés sur une prémisse et un ensemble d'hypothèses données.

« Malgré le fait que notre façon de consommer de l'énergie au quotidien changerait peu dans un monde carboneutre, les combustibles et les technologies composant notre filière énergétique subiront des changements profonds, notamment une électrification généralisée et une moins grande dépendance sur les combustibles fossiles. Cette transformation sera considérable par rapport à la situation actuelle. »

Jean-Denis Charlebois

Économiste en chef

Régie de l'énergie du Canada

