TORONTO, le 24 avril 2024 /CNW/ - FORUS Therapeutics Inc. (« FORUS ») est profondément déçue et en désaccord avec la récente décision de l'honorable Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, de refuser l'inscription de XPOVIOMD (sélinexor) en association avec le VELCADEMD (bortézomib) et la dexaméthasone (XVd) pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple (MM) qui ont reçu au moins un traitement antérieur. Cette décision est fondée sur une interprétation étroite et erronée des données, ce qui a entraîné une recommandation négative de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), l'organisme responsable de l'évaluation des médicaments aux fins de remboursement au Québec.

FORUS s'en tient à sa soumission selon laquelle les questions cliniques liées à la valeur thérapeutique du XPOVIO ont été identifiées et abordées dans la soumission à l'INESSS. Cette recommandation négative est entièrement incompatible avec l'avis des médecins experts et les besoins identifiés des patients atteints de MM qui ont des options de traitement limitées. Pour tous les patients atteints de MM, l'évolution de la maladie comporte plusieurs périodes de rémission et de rechute jusqu'à ce que se développe une résistance aux thérapies disponibles. Il est donc essentiel que les patients aient accès à de nouvelles thérapies, comme XPOVIO, pour optimiser la prise en charge de la maladie.

Le Ministre a refusé le remboursement par le régime public du XVd au Québec malgré l'approbation de Santé Canada, la décision positive de l'ACMTS, le remboursement par les régimes publics de toutes les autres provinces au Canada et les recommandations positives de remboursement de juridictions internationales telles que le Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PBAC) d'Australie et le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) de Grande-Bretagne.

« Ce refus de remboursement public par le ministre Dubé soulève de nombreuses questions préoccupantes et, surtout, isole la communauté des patients du Québec et de ceux qui les traitent », a déclaré Kevin Leshuk, président et directeur général de FORUS. « Cette "loterie des codes postaux" qui existe pour l'accès aux soins dans notre pays continue d'entraîner des disparités en matière de santé. Aujourd'hui, nous demandons très respectueusement à rencontrer le ministre Dubé afin de trouver une solution qui soutient la communauté des patients du Québec atteints de myélome et qui garantit une harmonisation au sein du Canada et dans le reste du monde. Nous devons trouver des solutions cohérentes, faire mieux en tant que pays et fournir un accès juste et équitable aux traitements pour tous les patients canadiens, où qu'ils vivent ».

À propos du myélome multiple

Le myélome multiple (MM), communément appelé myélome, est un cancer du sang associé à un comportement anormal et à une croissance incontrôlée des plasmocytes, un type de globule blanc.

Au Canada, on estime qu'environ 4 000 personnes recevront un diagnostic de myélome multiple en 2022, et que près de 12 500 Canadiens vivent en ce moment avec un MM. Le MM reste une maladie incurable et mortelle, avec un taux de survie nette estimée à 5 ans de 50 %, et ce, malgré l'introduction récente de nouveaux traitements efficaces. Ces données renforcent le besoin constant de nouveaux traitements susceptibles de contribuer au contrôle de la maladie et d'accroître les bénéfices pour les patients.

À propos de XPOVIOMD (sélinexor)

XPOVIO est le premier et le seul inhibiteur de XPO1 disponible pour le traitement du myélome multiple. Son mécanisme d'action unique permet de bloquer l'export nucléaire de la protéine XPO1 entraînant l'accumulation de protéines suppressives de tumeurs dans le noyau, l'activation de protéines régulatrices et la diminution des concentrations de plusieurs protéines oncogéniques. En raison de ce nouveau mécanisme d'action, XPOVIO est évalué en vue d'une utilisation dans plusieurs schémas d'association. L'approbation de Santé Canada est fondée sur l'étude de phase 3 BOSTON, qui a comparé le XPOVIO en association avec le bortézomib une fois par semaine et une faible dose de dexaméthasone, au bortézomib deux fois par semaine et à une faible dose de dexaméthasone, chez des patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire. La monographie de produit est disponible ici.

XPOVIOMD est une marque déposée de Karyopharm Therapeutics Inc. utilisée sous licence par FORUS Therapeutics Inc.

À propos de FORUS Therapeutics

FORUS Therapeutics est une société biopharmaceutique canadienne qui se consacre à la mise au point de nouvelles thérapies différenciées contre les hémopathies malignes et autres formes de cancer. Notre mission est d'apporter des solutions aux patients atteints de cancer, aux soignants, aux médecins et à nos partenaires en accélérant le développement de thérapies uniques et indispensables permettant d'améliorer de manière significative la vie des patients. Pour en savoir davantage, visitez le site : forustherapeutics.com

SOURCE FORUS Therapeutics

Renseignements: Kevin Leshuk, Président et président-directeur général, FORUS Therapeutics Inc., Courriel : [email protected]