La réalisatrice ontarienne Josiane Blanc porte-parole de l'édition 2021 de la Course des régions

SHERBROOKE, QC, le 12 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La cinéaste Josiane Blanc devient la porte-parole de l'édition 2021 de la Course des régions, une compétition annuelle conçue pour les cinéastes franco-canadiens et dont le résultat est présenté sur les ondes d'Unis TV.

La réalisatrice Josiane Blanc porte-parole de l'édition 2021 de la Course des régions (Groupe CNW/La Course des Régions pancanadienne)

Josiane Blanc est scénariste, réalisatrice et productrice. En 2016, elle a développé et réalisé pour TFO Jeunes d'exception, une série de courts documentaires portant sur des adolescents exceptionnels et engagés. En 2018, elle participe à la Course des régions et remporte trois prix avec son court-métrage fiction Date limite. L'année suivante, elle réalise Contes d'une grossophobie ordinaire, un documentaire portant sur l'impact psychologique de la grossophobie chez les adolescents produit par l'ONF et diffusé à Radio-Canada.

La Course des régions en bref

La Course des régions offre aux cinéastes francophones du Canada un budget de production afin de réaliser un court métrage fiction qui sera soumis à un jury et présenté lors de la grande finale à l'automne 2021. L'événement bénéficie, entre autres, du soutien du Programme d'appui à la francophonie canadienne du gouvernement du Québec. Les cinéastes désirant y participer peuvent déposer leur candidature via le site internet de la Course : www.coursedesregions.com

