La RBQ poursuit son virage vers une culture de service en lançant sa nouvelle Déclaration de services aux citoyens

MONTREAL, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) lance aujourd'hui sa nouvelle Déclaration de services aux citoyens, qui comprend la première promesse de service de l'organisation ainsi qu'une section consacrée à son offre de services. Il s'agit d'une étape importante du nouveau virage client qu'a entrepris la RBQ afin de mieux soutenir les entrepreneurs, les partenaires et le public en général.

La Déclaration de services aux citoyens formule les engagements de la RBQ quant au niveau et à la qualité des services offerts aux citoyens. Elle comprend des délais de services précis que l'organisation s'engage à respecter. De nombreux changements ont été apportés depuis la dernière édition de 2014, afin de refléter l'évolution de la RBQ vers une culture de service orientée davantage vers les besoins de la clientèle.

La promesse de la RBQ envers sa clientèle

La RBQ prend l'engagement de mettre les besoins de sa clientèle au centre de ses actions afin d'offrir des services d'expertise de haut niveau qui sont accessibles et conviviaux. Cette promesse constitue dorénavant la pierre angulaire des interactions de la RBQ avec sa clientèle et ses partenaires.

Ce lancement est l'un des jalons du projet Virage service plus que l'organisation a entrepris en 2020. Il est question de « virage », puisque ces actions s'inscrivent dans une approche de transformation organisationnelle où tous les employés sont appelés à être en mode « service » en tout temps.

L'expérience client sous la loupe

La RBQ consacre de nombreux efforts à la réalisation de projets majeurs pour améliorer l'expérience client. Elle est présentement à analyser les principales interactions de la clientèle concernant la délivrance des licences, les plaintes et les signalements ou encore les demandes d'interprétation réglementaire.

« Notre personnel prend à cœur l'amélioration de nos services afin d'atteindre des cibles ambitieuses. Par une présence accrue sur le terrain, par l'augmentation des services sur le Web et par les travaux qu'elle effectue à l'interne pour mettre sa clientèle au cœur de ses activités, toute l'équipe de la RBQ est engagée à réaliser les travaux les plus importants, tant pour les citoyens que pour les entrepreneurs », de conclure le président-directeur général de la RBQ, Michel Beaudoin.

Au sujet de la RBQ

Présente partout au Québec, la RBQ a pour mission de veiller à la qualité des travaux de construction et à la sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des installations sous pression, des ascenseurs, des remontées mécaniques, des jeux et manèges, des lieux de baignade et de l'efficacité énergétique. La RBQ surveille l'application de la Loi sur le bâtiment et de la réglementation afférente dans les différents domaines techniques de sa compétence.

