La RBQ fait rayonner sa mission de protection du public

QUÉBEC, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Dans un contexte où l'industrie de la construction est en pleine effervescence et est appelée à se moderniser, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) lance aujourd'hui une nouvelle campagne publicitaire mettant en valeur son expertise concernant la sécurité et la qualité des bâtiments et des installations. La RBQ souhaite aussi sensibiliser les intervenants du milieu et le grand public sur les bonnes pratiques à adopter quand vient le temps de choisir un entrepreneur.

La protection du public dans les bâtiments et les installations est une responsabilité collective de l'ensemble des acteurs de l'industrie de la construction. Tant la RBQ que les corporations, les entrepreneurs, les travailleurs, les inspecteurs, les professionnels et les propriétaires sont concernés. C'est la force réunie de tous ces acteurs qui contribue à ce que les milieux de vie québécois soient sécuritaires et de qualité.

La publicité diffusée à la télévision à compter d'aujourd'hui sensibilise la population sur la raison d'être de la RBQ, en précisant « qu'ensemble, on veille à votre sécurité ». Dans son message diffusé à la radio, l'organisme incite les gens à choisir un entrepreneur qui détient une licence. S'ajouteront des messages sur le Web et les médias sociaux qui ont pour but de renseigner le public au sujet des 11 domaines d'intervention sous la responsabilité de la RBQ.

Pour visionner la publicité télé, écouter la publicité radio et en apprendre davantage sur la mission et les domaines d'intervention de la RBQ, visitez le rbq.gouv.qc.ca/ensemble.

Des conseils au grand public pour le choix d'un entrepreneur

Choisir un entrepreneur doit être une décision réfléchie, les consommateurs désirant plus que jamais faire affaire avec une personne compétente et digne de confiance. Avec la mise en ligne d'une nouvelle page Web, la RBQ sensibilise le public sur les six actions incontournables à réaliser avant de retenir les services d'un entrepreneur.

Consultez la page Comment choisir un entrepreneur pour vos rénovations résidentielles?

En choisissant un entrepreneur qui détient une licence de la RBQ, le consommateur s'assure de travailler avec une entreprise :

qui fournit un cautionnement de licence, c'est-à-dire un montant qui vise à indemniser ses clients en cas de préjudices en fonction des critères et des montants prévus;

qui satisfait aux vérifications effectuées par la RBQ;

dont le ou les répondants ont réussi l'évaluation de leurs compétences professionnelles.

De plus, la RBQ a bonifié son Registre des détenteurs de licence afin de fournir plus d'informations pour permettre au consommateur de faire un choix éclairé. Il sera ainsi possible de connaître le nombre de réclamations au cautionnement de licence de même que les indemnités versées par un entrepreneur. Un historique indiquant si une licence a été suspendue ou annulée par le passé sera également ajouté au registre ce printemps.

Citation

« La protection et la sécurité du public sont au cœur de la mission de la Régie du bâtiment du Québec. Cette campagne d'information permet à la population de mieux comprendre comment cet organisme contribue à la qualité et à la sécurité des bâtiments et des installations. Elle rappelle également les bonnes pratiques à observer dans le choix d'un entrepreneur tout en étant un cri de ralliement des acteurs du milieu à toujours viser l'excellence. »

Monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

Au sujet de la RBQ

Présente partout au Québec, la RBQ a pour mission de veiller à la qualité des travaux de construction et à la sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des installations sous pression, des ascenseurs, des remontées mécaniques, des jeux et manèges, des lieux de baignade et de l'efficacité énergétique. La RBQ surveille l'application de la Loi sur le bâtiment et de la réglementation afférente dans les différents domaines techniques de sa compétence. De plus, la RBQ a comme fonction le contrôle de la qualification des entrepreneurs de façon à s'assurer de leur probité, leur compétence et leur solvabilité.

