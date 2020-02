La RBC se classe 1re parmi les cinq grandes banques soutenant les Canadiennes et les Canadiens en vue de la retraite

TORONTO, 5 février 2020 /CNW/ - DALBAR Inc., l'expert indépendant de premier plan de la communauté financière assurant l'évaluation, l'audit et la notation des pratiques commerciales, du rendement de la clientèle ainsi que du service et de la qualité du produit, a dévoilé les conclusions de son étude inaugurale sur la retraite au pays (National Retirement Study). Étant la première du genre, l'étude avait pour objectif d'évaluer comment les cinq grandes banques prennent en charge les conversations portant sur la retraite par l'entremise de leur réseau de succursales de services aux particuliers. Une évaluation secondaire a été réalisée auprès d'autres banques, coopératives de crédit et institutions financières régionales pour compléter l'étude. RBC s'est classée 1re parmi les cinq grandes banques, offrant le plus haut degré de soutien aux Canadiennes et aux Canadiens préoccupés par leur bas de laine de retraite. La retraite est une source d'inquiétude pour un bon nombre de personnes au Canada alors que l'espérance de vie s'améliore, que les prestations de retraite diminuent et que le coût de la vie augmente. Il est donc plus important que jamais de mettre de l'argent de côté. Les représentants de la RBC se sont servis de leur expérience et de leur expertise pour apaiser les craintes de leurs clients et leur transmettre des connaissances utiles afin de combler les manques à gagner en vue de leur retraite. Ils ont transformé l'expérience transactionnelle de leur clientèle en une séance d'accompagnement financier.

RBC 1re 80,27 Banque Scotia 2e 75,41 CIBC 3e 71,53 BMO 4e 68,85 TD 5e 65,14

L'étude permet de mieux comprendre le rendement de chaque banque. Voici les principales constatations :

1) Seulement 50 % des représentants ont fait valoir les avantages d'une bonne planification financière

2) 82 % des clients se sont vu promettre un plan financier

3) Des guides ont été remis lors de 44 % des rencontres

4) CIBC, RBC et Banque Nationale sont les meneuses lorsqu'il est question d'offrir des rencontres de suivi avec 90 % et plus des clients

5) La Banque Scotia mène quand il s'agit d'aborder les outils numériques pour la retraite lors de 80 % des rencontres

L'étude de DALBAR sur la retraite au pays met l'accent sur le rendement des banques et sur la manière dont chacune d'elles prend en charge les conversations portant sur la retraite. « Un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens seront pris au dépourvu lorsque l'heure de la retraite approchera et nous savons que les mesures de sécurité du gouvernement à elles seules sont insuffisantes pour permettre un mode de vie sain à la retraite. Il revient donc aux banques d'aider les habitants de notre pays à planifier leur retraite adéquatement », affirme Anita Lo, vice-présidente à DALBAR. « Nous saluons les leaders qui comprennent les composantes complexes d'une discussion franche à propos de la retraite, laquelle porte sur un cadre de référence réfléchi, de précieux conseils et un suivi utile et utilisable. » L'étude de 2020 sur la retraite au pays se veut une valeur de départ permettant de suivre le rendement de chacune des banques au fil du temps et de déterminer dans quelle mesure elles soutiennent les Canadiennes et les Canadiens en vue de leur retraite.

