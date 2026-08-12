LA RAMQ INFORME LA POPULATION DE CAS D'USURPATION D'IDENTITÉ DE PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

QUÉBEC, le 12 août 2026 /CNW/ -- Le 30 juillet dernier, la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) a constaté que des dossiers administratifs de professionnels de la santé, dont l'identité avait été usurpée, ont fait l'objet d'un accès non autorisé afin de détourner des fonds publics. Nos systèmes n'ont pas été compromis.

Dès la détection de ces situations, nous avons immédiatement mis en œuvre les mesures prévues à notre protocole de gestion des incidents afin de sécuriser ces dossiers, d'effectuer une analyse approfondie des événements. De plus, nous avons contacté la Sûreté du Québec (SQ) le jour même, puisqu'il s'agit de gestes potentiellement criminels. Nous collaborons également avec nos partenaires gouvernementaux, dont le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN).

Nous avons communiqué avec les professionnels de la santé concernés ainsi qu'avec l'ensemble des professionnels détenant un dossier auprès de nous. Nous demeurons extrêmement vigilants à toute activité inhabituelle.

Il est important de préciser que les dossiers d'assurance maladie des citoyens ne sont pas concernés et n'ont jamais été ciblés par le stratagème.

Nous procédons de façon systématique au contrôle de nos opérations, et ce, dans le souci d'une saine gestion des fonds publics et de la pérennité du régime public d'assurance maladie.

C'est afin de ne pas nuire à l'enquête en cours que nous avons attendu avant de rendre ces informations publiques. C'est pour cette même raison que nous ne donnerons pas davantage de précisions et ne répondrons à aucune question sur le sujet.

SOURCE Régie de l'assurance maladie du Québec

Renseignements : Caroline Dupont, Porte-parole, Régie de l'assurance maladie du Québec, 418 682-5168, poste 5285, [email protected]