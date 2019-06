La radio communautaire CIBL lance sa programmation estivale

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - La radio communautaire montréalaise CIBL poursuit sa relance amorcée il y a un peu plus d'un an. Le 101,5 lancera ainsi sa nouvelle programmation estivale dès le samedi 8 juin, ce qui lui permettra - de même qu'à son auditoire - de profiter de sa situation privilégiée en plein cœur du Quartier des spectacles pour vivre à fond l'effervescence de la belle saison montréalaise et continuer à mettre en valeur les talents émergents de tous horizons.

Une journée de fête radiophonique sur place et sur les ondes

Le public montréalais est donc convié à une grande fête radiophonique le 8 juin, dès 10 h, que ce soit sur place à l'édifice du 2-22 Ste-Catherine ou sur les ondes de CIBL au 101,5 FM. Une édition spéciale de l'émission culturelle Au pied du lit lancera les festivités avec des entrevues d'artisans de la station qui y présenteront les émissions de contenu « parlé », des performances en direct et quelques surprises. À partir de 13 h, une édition spéciale de l'émission 45 Papineau fera la place belle à la musique, alternant de nombreuses entrevues avec les artisans des créneaux musicaux de CIBL et des performances musicales en direct. La fête se poursuivra en fin d'après-midi avec des « DJ sets ».

Dans le cadre de la nouvelle programmation, une dizaine de nouvelles émissions s'ajouteront à celles déjà existantes ou en remplaceront quelques autres qui feront relâche pour l'été et qui seront de retour à l'automne. Toutes ces émissions incarneront chacune à leur manière la vitalité et la diversité de la culture montréalaise.

Un retour à la maison sous le signe de la culture à Montréal

Parmi les nouveautés, notons l'arrivée de l'émission Cocktail, un magazine culturel qui sera diffusé du mardi au vendredi, de 16 h à 18 h. Il s'agit ici du retour à la programmation de CIBL d'une formule de type « 4 à 6 » qui aura ponctué les meilleures années de la station. Pour ce rendez-vous presque quotidien, Olivier Beauchemin, Karolynn Boulet, Alain Brunet et Esther Hardy défileront tour à tour à l'animation de Cocktail. Ils seront accompagnés d'une solide équipe de chroniqueurs et d'invités provenant de tous les horizons, le tout enrobé de performances d'artistes et, bien sûr, de la meilleure musique du moment à Montréal. L'idée maîtresse de cette émission sera d'animer le studio de la rue St-Laurent et de souligner la présence dynamique de CIBL en plein cœur de Montréal.

La musique, toujours au cœur de la mission de CIBL

La programmation estivale de CIBL continuera de faire rayonner la musique sous toutes ses formes et dans tous ses genres, donnant encore une part importante au Hip Hop, tous les soirs de semaine, de 19 h à 21 h. Un nouveau magazine urbain, animé par Chad Damord, fera également son entrée en ondes les samedis à partir de 21 h.

Métissages, musiques du monde et trad québécois seront au rendez-vous le samedi et le dimanche après-midi, tandis que le jazz occupera comme toujours le dimanche soir. En semaine, le rock sera à l'honneur de 21 h à 23 h, pour faire place ensuite aux musiques électroniques, avec notamment l'émission Rajotte qui demeure en ondes tous les mercredis de l'été.

La programmation estivale de CIBL sera diffusée sur ses ondes du 8 juin au 8 septembre 2019. Toute l'information concernant ses horaires et ses émissions sera disponible sur le site Web de CIBL dès le 8 juin.

Site Web de CIBL : www.cibl1015.com

