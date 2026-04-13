La Quincaillerie en Tête et en Fête : l'AQMAT mobilise l'industrie pour attirer la relève

MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - L'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) annonce la tenue de la sixième édition de la semaine thématique « La Quincaillerie en Tête et en Fête », du 13 au 17 avril 2026. Cette initiative vise à faire connaître les nombreuses possibilités de carrière qu'offre l'industrie de la quincaillerie et des matériaux de construction et à encourager davantage de Québécois à envisager une carrière dans ce secteur essentiel de l'économie.

Dans un contexte où les entreprises doivent composer avec un resserrement des règles entourant l'embauche de travailleurs étrangers temporaires, la question de la main-d'œuvre devient plus pressante que jamais. Les centres de rénovation comme les usines de fabrication québécoises comptent souvent plus de 10 % de travailleurs étrangers temporaires dans leurs effectifs. Les nouvelles contraintes administratives et les plafonds imposés viennent donc accentuer une pénurie déjà bien réelle.

Un problème n'arrivant jamais seul, selon un récent sondage mené par l'AQMAT auprès de ses membres, la grande majorité des quincailleries et centres de rénovation rejettent la réforme permettant aux commerces d'ouvrir plus tôt et plus tard, estimant qu'elle aggravera le manque de personnel dans leurs entreprises. Plusieurs répondants affirment déjà devoir réduire leurs heures d'ouverture, reporter certains projets ou redistribuer les tâches parmi les employés restants.

Cette situation entraîne également un effet domino dans les équipes de travail. Lorsque des postes demeurent vacants, la pression se déplace sur les épaules du personnel en place, qui doit composer avec une charge de travail accrue.

« On n'a jamais assisté à autant de fermetures d'entreprises dans notre secteur d'activité, non par manque de clientèle, mais par manque de bras et de têtes pour travailler », affirme Richard Darveau, président de l'AQMAT. « Dans ce contexte, il devient urgent de mieux faire connaître notre industrie et les perspectives de carrière qu'elle offre. »

Une industrie méconnue, mais pleine d'opportunités

La semaine « La Quincaillerie en Tête et en Fête » vise justement à mettre en lumière la diversité des emplois présents dans l'écosystème de la quincaillerie et des matériaux de construction : commerce de détail, représentation, logistique, distribution, fabrication, technologies, gestion, marketing, etc.

L'industrie, présente dans toutes les régions du Québec, embauche plus de 20 000 personnes et constitue souvent un moteur économique important pour les communautés locales.

Un congrès pour réfléchir aux solutions

La semaine thématique sera ponctuée par le Congrès des Décideurs, tenu les 15 et 16 avril 2026 au Centre d'expositions et de congrès interactif de Trois-Rivières, où plusieurs thèmes touchent les ressources humaines :

le potentiel de l'intelligence artificielle pour remplacer ou soutenir certaines fonctions dans les entreprises;

pour remplacer ou soutenir certaines fonctions dans les entreprises; les mécanismes de financement de la relève et du repreneuriat , essentiels pour assurer la continuité des entreprises;

, essentiels pour assurer la continuité des entreprises; les possibilités de mutualisation de services et d'achats afin de réduire les coûts d'exploitation et accroître la compétitivité des entreprises.

Au terme de ces assises, les délégués seront appelés à adopter des mandats clairs qui permettront à l'AQMAT de sensibiliser les différentes formations politiques en vue des prochaines élections provinciales au fait que le manque de main-d'œuvre et de talent ne s'est pas évaporé avec la fin de la pandémie.

À propos de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction

Créée en juin 1940, l'AQMAT a pour mandat d'informer, de défendre, de former, d'animer et d'accompagner une communauté d'affaires maintenant constituée de plus de 1000 marchands, distributeurs et fabricants d'articles de quincaillerie et de matériaux de construction.

SOURCE Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT)

Source : Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT), [email protected], www.aqmat.org