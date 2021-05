Les Canadiens soutiennent l'application de la loi par la police et la modification de la conception des routes urbaines pour protéger les cyclistes et les piétons afin d'améliorer la sécurité routière dans leur commune. Lorsqu'on leur demande quelles sont les mesures qu'ils soutiennent, les répondants choisissent en premier lieu les arrestations pour conduite en état d'ivresse (58 %), les contrôles de police pour conduite en état d'ivresse (52 %), les pistes cyclables séparées (48 %), les arrestations pour distraction au volant (44 %), les passages pour piétons marqués (44 %) et les feux de circulation avancés pour les piétons (42 %). Les mesures dont l'efficacité a été prouvée, telles que l'interdiction de tourner à droite aux feux rouges, les intersections surélevées, les ronds-points, la réduction des limites de vitesse et le contrôle automatisé de la vitesse, ont reçu moins de soutien.

Ces avis peuvent refléter à la fois l'utilisation accrue des téléphones portables dans notre société et la légalisation du cannabis au . Les Canadiens pensent qu'être à bord d'une voiture sur nos routes est relativement sûr, mais que marcher ou faire du vélo ne l'est pas. Six personnes sur dix déclarent que les routes sont sûres pour les conducteurs et les passagers des véhicules, mais elles sont moins nombreuses à trouver les routes sûres pour les piétons (34 %) ou les motocyclistes (24 %). En outre, seule une personne sur cinq estime que les routes sont sûres pour les cyclistes.

« Près de huit Canadiens sur dix ayant participé à notre enquête comprennent que la plupart des collisions, ainsi que les blessures et les décès qu'elles causent, sont évitables », déclare Pamela Fuselli, Présidente-directrice générale de Parachute. « C'est encourageant, et une première étape clé pour soutenir Vision zéro, dont l'objectif est d'éliminer les blessures graves et les décès sur nos routes. Pour cela, il faut adopter une approche qui répartisse les responsabilités entre tous les acteurs du système routier : les responsables politiques, les planificateurs, les constructeurs automobiles et tous les usagers de la route. Nous devons analyser de manière critique nos systèmes routiers et appliquer une conception, des pratiques et des politiques à l'échelle du système afin de réduire la gravité des collisions et de prévenir les blessures graves et les décès sur nos routes. »

Partenaire de Parachute depuis 2008, Desjardins Assurances soutient activement le mandat de Vision Zéro afin d'aider les Canadiens à demeurer en sécurité sur nos routes.

« Une seule vie perdue, une seule blessure sera toujours une de trop. Comme société, nous devons faire tout en notre pouvoir pour protéger les gens et sauver des vies sur nos routes, affirme Valérie Lavoie, présidente et chef de l'exploitation de Desjardins Groupe d'assurances générales. En tant que première coopérative financière au Canada, nous connaissons l'importance de la collaboration en matière de sécurité routière. C'est pourquoi nous appuyons Vision Zéro et que nous travaillons étroitement avec Parachute pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route. »

À propos du sondage

Ipsos a réalisé une enquête en ligne de 16 minutes via le panel Ipsos I-Say du 23 au 27 avril 2021.

Le sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 1 000 résidents canadiens, avec un supplément de 100 adolescents. L'échantillon est équilibré à l'échelle nationale en termes d'âge, de sexe, de région et d'éducation. Cela permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif non seulement des adultes canadiens, mais aussi de tous les Canadiens ayant l'âge légal de conduire. (+16 ans).

La précision des sondages en ligne est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à +/- 3,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport à ce qu'ils auraient été si tous les adultes canadiens avaient été interrogés. L'intervalle de crédibilité sera plus large pour les sous-ensembles de la population.

À propos de Parachute

Parachute est un organisme à but non lucratif national qui vise à mettre un frein aux répercussions dévastatrices des blessures évitables. Les blessures sont la première cause de mortalité chez les Canadiens de 1 à 34 ans. En moyenne, chaque jour, un enfant subit des blessures mortelles. Au moyen de l'éducation et de la sensibilisation, Parachute met tout en œuvre pour sauver des vies et faire du Canada un pays exempt de blessures graves. Pour plus de renseignements, consultez le site parachute.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 349,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Vision Zéro

Vision Zéro est une initiative multinationale de sécurité routière, née en Suède à la fin des années 1990 et fondée sur le principe que personne ne devrait être tué ou grièvement blessé sur le réseau de transport routier. L'objectif fondamental de Vision Zéro est de parvenir au chiffre zéro décès ou blessure grave sur les routes. Parachute, le chef de file national du Canada, s'emploie à coordonner et à diffuser les pratiques exemplaires auprès des municipalités et communautés qui cherchent à améliorer la sécurité routière. Sur les réseaux sociaux, nous utilisons le mot-clic #ParachuteVZ pour véhiculer le message et encourager le public à soutenir Vision Zéro.

SOURCE Parachute

