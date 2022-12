OTTAWA, ON, le 14 déc. 2022 /CNW/ - Une reprise économique, alimentée par l'expansion du secteur minier et la croissance du produit intérieur brut, est en cours dans le Nord canadien, selon le Rapport sur le logement dans le Nord de 2022 de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publié aujourd'hui.

Les prix et les coûts des logements ont augmenté dans le Nord en 2021, comme partout au Canada. La demande de logements pour propriétaires-occupants a progressé, tout comme celle du marché locatif, ce qui a entraîné une hausse des prix. La hausse des coûts de construction, de la main-d'œuvre qualifiée et des terrains, conjuguée aux taux d'intérêt élevés, a perturbé le continuum de l'offre de logements. Cette situation a limité la capacité de répondre à la demande de logements et aux besoins en matière de logements de taille convenable dans le Nord.

Les taux de besoins impérieux en matière de logement dans le Nord et dans les capitales territoriales de Whitehorse, de Yellowknife et d'Iqaluit sont plus élevés que dans le reste du pays, surtout à Iqaluit. Ces problèmes d'offre et d'abordabilité expliquent pourquoi le logement dans le Nord est une grande priorité dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada.

Faits saillants du rapport :

Whitehorse

Entre 2016 et 2021, le Yukon a enregistré le taux de croissance démographique le plus élevé parmi les provinces et les territoires du pays. La majeure partie de cette croissance est attribuable à Whitehorse .

2021, le a enregistré le taux de croissance démographique le plus élevé parmi les provinces et les territoires du pays. La majeure partie de cette croissance est attribuable à . Soutenu par l'expansion du secteur minier, le Yukon a enregistré la plus forte hausse relative du produit intérieur brut réel au pays en 2021.

a enregistré la plus forte hausse relative du produit intérieur brut réel au pays en 2021. La fréquence des besoins impérieux en matière de logement au Yukon et à Whitehorse a diminué entre 2016 et 2021. Sa diminution s'explique par une baisse du taux de logements inabordables pour la population.

et à a diminué entre 2021. Sa diminution s'explique par une baisse du taux de logements inabordables pour la population. Les logements vacants sur le marché locatif privé sont rares.

Le segment des maisons individuelles connaît des prix de revente records.

Yellowknife

La croissance de la population des personnes âgées continue d'exercer des pressions sur l'offre de logements.

Yellowknife est confrontée à un degré plus élevé de besoins impérieux en matière de logement que le reste du Canada, en particulier chez les personnes âgées et les personnes qui s'identifient comme Autochtones.

est confrontée à un degré plus élevé de besoins impérieux en matière de logement que le reste du Canada, en particulier chez les personnes âgées et les personnes qui s'identifient comme Autochtones. L'accession à la propriété a augmenté dans le territoire, ce qui va à l'encontre de la tendance observée dans le reste du Canada. Cette situation pourrait être attribuable à la reprise de l'activité économique, à la vigueur du marché du travail et à une hâte de conclure des ententes en prévision de futures hausses des taux hypothécaires.

Iqaluit

L'abordabilité du marché représente toujours un défi pour les ménages du Nunavut , en particulier les jeunes.

, en particulier les jeunes. Le territoire compte le plus grand pourcentage de ménages éprouvant des besoins impérieux de logement au Canada et ayant de graves difficultés à obtenir un logement convenable.

Des hausses importantes des prix ont été enregistrées pour les maisons individuelles et les maisons en rangée, et sur le marché locatif.

Aperçu du marché - Excluant le logement social :

Whitehorse

Loyer médian (deux chambres) : 1 409 $

Taux d'inoccupation : 0,8 %

Mensualité hypothécaire moyenne : 1 781 $ (pour l'ensemble du Yukon)

Yellowknife

Loyer médian (deux chambres) : 1 810 $

Taux d'inoccupation : 2 %

Mensualité hypothécaire moyenne : 1 611 $ (pour l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest)

Iqaluit

Loyer médian (deux chambres) : 2 843 $

Taux d'inoccupation : inférieur à 1 %

Mensualité hypothécaire moyenne : 1 976 $ (pour l'ensemble du Nunavut)

Annonces de financement de la SNL

Un engagement à investir 300 millions de dollars sur 5 ans à partir de 2022-2023 a été annoncé dans le budget de 2022. Le financement sera versé par l'entremise de la SCHL pour élaborer conjointement et lancer une Stratégie sur le logement des Autochtones en milieux urbain, rural et nordique avec des partenaires autochtones afin de répondre aux besoins en matière de logement des Autochtones vivant dans ces régions.

Le Nord a également bénéficié de plusieurs ensembles d'habitation annoncés dans le cadre des programmes d'offre de logements de la SNL, notamment le Fonds national de co-investissement pour le logement et l'Initiative pour la création rapide de logements, tous deux administrés par la SCHL.

Le Canada soutient la création rapide de logements à Whitehorse (31 janvier 2022)

Le Canada appuie le logement abordable à Whitehorse (20 juillet 2022)

Le Canada annonce davantage de logements abordables qui seront bientôt offerts à Yellowknife (7 novembre 2022)

Des logements plus abordables pour les aînés à Yellowknife (19 janvier 2022)

Le Canada appuie la création rapide de logements au Nunavut (4 mars 2022)

Document d'information :

Le Rapport sur le logement dans le Nord de la SCHL met l'accent sur l'état du marché de l'habitation dans les trois principaux centres des territoires : Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit.

Une grande partie des ménages des territoires ne participent pas aux marchés traditionnels, qu'il s'agisse du marché locatif ou du marché des logements pour propriétaires-occupants. Cette situation s'explique par le fait qu'il y a une plus forte proportion de logements subventionnés par rapport au reste du Canada, les fournisseurs de logements territoriaux fournissant une grande proportion des logements dans le Nord. Les trois principaux sont la Société d'habitation du Yukon, la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest et la Société d'habitation du Nunavut.

