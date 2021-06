La Dre Chen, qui est vice-présidente de la division des polymères de qualité médicale d'ICP DAS-BMP, a amené avec elle environ 80 modèles des trois séries principales de TPU de qualité médicale à l'exposition dans le hall 8.1. La Dre Chen a présenté des caractéristiques comme la dureté de 70A à 85D, la transparence avec une teneur en sulfate de baryum de 20 % (B20) et de 40 % (B40), ainsi que plusieurs autres spécifications de couleur. Le TPU d'ICP DAS-BMP, quant à lui, a impressionné les participants à l'exposition ICMD par sa grande qualité médicale.

Tout au long de l'événement de quatre jours, le kiosque d'ICP DAS-BMP a été visité par une multitude de curieux. ICP DAS-BMP a attiré beaucoup de participants du grand public qui souhaitaient consulter les spécialistes du kiosque et discuter avec eux, ainsi que d'autres exposants et professionnels. D'ailleurs, le flux de visiteurs devant le kiosque était constant. Bien que du matériel et des échantillons aient été distribués, de nombreux participants ont quand même passé sur place des commandes d'échantillons. Lors de cette édition de l'exposition ICMD, il y a eu près de 200 visiteurs, et plus de 10 agents travaillant à grande échelle dans l'industrie des matériaux plastiques ont manifesté un vif intérêt pour l'agence de produits ICP DAS-BMP.

Sur le marché de l'équipement médical, le TPU est devenu un substitut inévitable du polychlorure de vinyle (PVC). ICP DAS-BMP est déterminée à fournir à ses clients du monde entier des TPU de qualité médicale hautement stable. ICP DAS-BMP a consacré les quatre dernières années à la recherche et au développement de TPU de qualité médicale et a lancé trois séries de produits, soit « Alithane ALP », « Durathane ALC » et « Arothane ARP », qui sont des substances largement utilisées dans la fabrication d'équipement médical. Bon nombre de pays - dont les États-Unis, l'Ukraine, l'Inde et d'autres en Europe - ont commandé des échantillons, et lorsque ces derniers ont été mis à l'essai, ils ont généré des résultats positifs. Parallèlement, plus de 20 entreprises taïwanaises se sont servies des séries ALP, ALC et ARP pour élaborer de nouveaux produits.

Par ailleurs, le TPU de qualité médicale d'ICP DAS-BMP a réussi le test de sécurité biologique USP Class VI, les évaluations biologiques des dispositifs médicaux ISO 10993-4 (essais pour les interactions avec le sang entraînant l'hémolyse), ISO 10993-5 (essais concernant la cytotoxicité in vitro), ISO 10993-10 (essais d'irritation et de sensibilisation cutanée) et ISO 10993-11 (essais de toxicité systémique), ainsi qu'un test lié aux substances pyrogènes. De plus, avant d'être distribué sur le marché, chaque lot de produits fait l'objet d'une analyse complète des polymères, de tests de cytotoxicité et d'une évaluation de traitement, ce qui permet de garantir une qualité constante.

ICP DAS-BMP (site Web officiel : https://bmp.icpdas.com/) comptera sur sa forte équipe de recherche et développement pour établir une vision et un paradigme nouveaux qui favoriseront l'interprétation du pouvoir de la science et de la technologie. L'entreprise pourra ainsi fournir au marché de l'équipement médical une grande variété d'options complètes, cohérentes et de qualité et proposer un océan de possibilités d'affaires.

