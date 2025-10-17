La Pyramide de Québec : une acquisition tournée vers l'avenir

QUÉBEC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Contraste Immobilier et Pella Immobilier annoncent l'acquisition de La Pyramide de Ste-Foy (La Pyramide), un bâtiment emblématique du paysage urbain de Québec. Érigé sur un terrain de plus de 300 000 pieds carrés au cœur de la ville, ce complexe commercial distinctif est situé à proximité de l'Université Laval, de trois cégeps, des principaux axes routiers, du transport en commun et du futur projet de transport structurant.

Les deux entreprises unissent leurs forces pour préserver et revitaliser un lieu emblématique tout en assurant la continuité des activités déjà bien établies. À court terme, Contraste Immobilier et Pella Immobilier entendent maintenir et bonifier l'offre de services du site, en favorisant des commerces et services de proximité répondant aux besoins de la communauté environnante.

Préserver le symbole, revitaliser le site : une vision partagée pour La Pyramide

« La Pyramide occupe une position stratégique au cœur de Québec. Située sur un site au potentiel exceptionnel, elle retrouvera toute sa place dans la vie du quartier grâce au projet que nous souhaitons y développer. Notre volonté est de lui redonner son éclat et d'en assurer la pérennité en faisant de ce lieu un moteur de dynamisme pour le secteur », souligne Pierre-Yves Charest, président et chef de la direction de Contraste Immobilier et Oïkos Construction.

Les nouveaux acquéreurs travailleront dans les prochains mois sur un plan de revitalisation du site, qui sera dévoilé ultérieurement. Ce projet visera à moderniser les espaces tout en respectant l'identité unique du site, et à valoriser le potentiel exceptionnel de ce site stratégique appelé à jouer un rôle clé dans le dynamisme du quartier.

