La Puce innove pour renforcer la littératie numérique avec un nouveau site web et un balado inspirant

MONTRÉAL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - La Puce ressource informatique, acteur incontournable de la littératie numérique au Québec depuis 40 ans, annonce deux grandes nouveautés qui réaffirment son rôle de leader dans l'accompagnement des citoyens et des organisations vers une pleine inclusion numérique :

Un tout nouveau site web : modernisé, accessible et conçu pour offrir une expérience utilisateur optimale. Ce portail numérique met en avant les formations et ressources de La Puce, tout en facilitant l'accès à ses services pour mieux répondre aux besoins croissants de la communauté.

: modernisé, accessible et conçu pour offrir une expérience utilisateur optimale. Ce portail numérique met en avant les formations et ressources de La Puce, tout en facilitant l'accès à ses services pour mieux répondre aux besoins croissants de la communauté. Le balado "La Puce Déclic" : une série audio et vidéo qui explore des enjeux actuels comme l'accès aux technologies, la cybersécurité, et l'impact du numérique dans nos vies. À travers des témoignages et des discussions enrichissantes, le balado s'inscrit dans la volonté de La Puce de sensibiliser et d'informer sur les défis numériques de notre époque.

40 ans d'impact au service de la communauté

Depuis sa fondation en 1984, La Puce a accompagné plus de trente mille personnes dans leur développement numérique, en offrant des formations adaptées aux réalités des individus, des organismes et des entreprises d'économie sociale. Cet engagement a permis de renforcer l'autonomie, d'atténuer la fracture numérique, et de bâtir une société plus inclusive. Ces nouvelles initiatives s'inscrivent dans une volonté de perpétuer cette mission, en s'adaptant aux besoins d'un monde en constante évolution.

"Le numérique est un levier essentiel pour l'inclusion et l'autonomisation des individus. Avec notre nouveau site et notre balado, nous souhaitons non seulement offrir des outils concrets, mais aussi inspirer une réflexion collective sur notre rapport au numérique." - déclare Maria Lid Garcia, Directrice générale de La Puce.

Une invitation à découvrir et à s'impliquer

La Puce invite la communauté, les partenaires et les médias à explorer ces nouvelles ressources :

Visitez le site web : https://lapuce.org/

Écoutez le balado : https://shorturl.at/qKeMT

À propos de La Puce ressource informatique

Organisme à but non lucratif basé à Montréal, La Puce ressource informatique est un pionnier de la littératie numérique au Québec. Depuis quatre décennies, elle accompagne les individus et les organisations dans le développement de leurs compétences numériques, favorisant ainsi une société plus inclusive et connectée.

SOURCE La Puce Ressource Informatique

Pour en savoir plus, veuillez contacter : Kibamba Nimon, Téléphone : 514 259 3126, Courriel : [email protected]