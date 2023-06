OTTAWA, ON, le 20 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Organisation de normes en santé (HSO) a publié deux nouvelles Normes nationales du Canada. Ces normes, axées sur la santé mentale, le traitement des dépendances et la prévention du suicide, contribueront à l'amélioration de la qualité des soins et services, partout au Canada.

Les troubles de santé mentale, de consommation de substances et de dépendances ainsi que le suicide sont d'importants enjeux de santé publique qui sévissent au Canada et à l'échelle internationale. Les troubles de santé mentale touchent une personne au Canada sur cinq et plus d'un milliard de personnes dans le monde. En 2020, la consommation de substances au Canada a coûté plus de 49 milliards de dollars et a entraîné plus de 270 000 hospitalisations. La consommation de substances au Canada a également contribué à la perte de près de 74 000 vies, soit l'équivalent de plus de 200 vies perdues chaque jour. Parmi les près de 4 000 personnes au Canada qui se suicident chaque année, la majorité vivait avec un trouble de santé mentale.

Les nouvelles normes nationales de HSO permettront aux établissements de soins de santé d'offrir des soins sécuritaires, fiables et de haute qualité en fonction des objectifs, des capacités et des préférences des personnes.

Les nouvelles normes nationales de HSO, HSO 22004 : 2023 Santé mentale et dépendances et HSO 5064 : 2023 Programme de prévention du suicide visent à répondre à ces enjeux grandissants. Elles s'appuient sur des pratiques éclairées par des données probantes. Les normes reflètent la vision de la population canadienne en matière de santé mentale, de consommation de substances, de dépendances et de prévention du suicide.

Les normes ont été développées grâce à un groupe d'experts des quatre coins du pays, incluant des personnes ayant une expérience vécue, des employés dans le domaine, des chercheurs, des décideurs et des parties prenantes en soins de santé. HSO a recueilli les commentaires du public dans le cadre d'activités d'engagement, y compris lors d'examens et de consultations publiques, tout au long de l'élaboration des normes.

La nouvelle norme nationale de HSO Santé mentale et dépendances vise à assurer que les droits des usagers soient respectés et que les soins et services soient adaptés aux objectifs, aux capacités et aux préférences des usagers. Elle encourage aussi une prestation de soins fondée sur des données probantes, que ce soit au moment de la prise en charge, de l'évaluation, du traitement, de l'orientation, de la collaboration entre les équipes, de la planification ou du soutien concernant les transitions. Elle veille à garantir que les équipes reçoivent de la formation en soins de santé mentale et de traitement des problèmes de consommation de substances et de dépendances.

La nouvelle norme nationale de HSO Programme de prévention du suicide énonce les éléments clés d'un programme complet de prévention du suicide, incluant le dépistage systématique du risque suicidaire; l'évaluation du risque suicidaire; la planification de la sécurité; la planification des soins; et les services de traitement et d'intervention post-événement.

Les nouvelles normes nationales de HSO permettront aux établissements de soins de santé d'offrir des soins sécuritaires, fiables et de haute qualité en fonction des objectifs, des capacités et des préférences des personnes. Les normes offrent des conseils et des pratiques exemplaires éprouvées qui permettront de s'attaquer aux crises urgentes de santé mentale, de consommation de substances et de dépendances et du suicide, partout au Canada.

Les normes sont accessibles dans la boutique virtuelle de HSO .

Citations

« La nouvelle norme nationale Santé mentale et dépendances et la norme Programme de prévention du suicide permettront d'améliorer considérablement l'accès aux soins et aux services de haute qualité centrés sur la personne, partout au Canada. Les normes se fondent sur les recherches les plus récentes et les meilleures pratiques dans le domaine. Elles s'appliquent aux soins à toutes les étapes du processus, et répondent aux besoins uniques de diverses populations, y compris les jeunes, les communautés autochtones et les personnes atteintes de troubles coexistants. » - Kaye Phillips, directrice générale, programmes mondiaux chez HSO

« Lorsqu'une personne est malade, cela peut aussi affecter ses proches et ses amis. Les normes reconnaissent, valident et appuient les soins centrés sur la personne et offrent des conseils en la matière. Il est si important d'appuyer la personne dans toutes ses dimensions, et il est impossible de le faire correctement sans faire appel à ses proches et à ses amis. Nous voulons tous que nos proches retrouvent la santé, et nous devons unir nos efforts pour y parvenir. » - Carole Ann Alloway, usagère et partenaire proche aidante

« Nous avons besoin d'une approche personnalisée pour répondre aux besoins des personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale, des troubles liés à la consommation de substances et des personnes souffrant des deux. Tout le monde n'a pas de troubles concomitants, et le système doit être prêt à répondre aux besoins uniques et objectifs uniques de chaque personne. En améliorant la responsabilisation en matière de traitement, les nouvelles normes contribueront à optimiser la sécurité des personnes et la qualité des soins et services qui leur sont offerts, quels que soient leurs besoins.» - Rita Notarandrea, coprésidente du comité technique et chef de la direction retraitée du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances à celles-ci

« Cette annonce constitue une étape importante dans l'amélioration de l'accès à des soins de santé mentale de haute qualité et centrés sur la personne au Canada. Ces normes, fondées sur les données probantes et les meilleures pratiques, répondent aux divers besoins des personnes tout au long de leur vie. Le renforcement de la responsabilisation et l'adaptation des services aux besoins, aux objectifs et aux préférences uniques de chaque personne contribuent à une société en meilleure santé et avec plus de compassion. » - Ed Mantler, premier vice-président et responsable en chef des programmes à la Commission de la santé mentale du Canada

À propos de HSO

L'Organisation de normes en santé (HSO) est une organisation internationale sans but lucratif qui collabore avec des experts et des personnes ayant une expérience vécue pour élaborer des normes, des programmes d'évaluation et des solutions d'amélioration de la qualité fondées sur des données probantes. HSO est le seul organisme d'élaboration de normes (OEN) à se consacrer exclusivement aux soins de santé et aux services sociaux.

Du fait de son affiliation à Agrément Canada (AC) , les normes de HSO constituent le fondement des programmes d'agrément d'AC. Les normes de HSO ont été adoptées par plus de 15 000 établissements dans 38 pays. Pour en savoir plus, consultez le site Web de HSO .

