La promotion « Showcasing Quintessence of Liangzhu Civilization and Searching for Melody along Poetry Road »Picturesque Zhejiang tenue à Hangzhou

Au cours de l'événement, les invités ont allumé la colonne (cong) lumineuse de jade, qui représentait la civilisation de Liangzhu, lançant la cérémonie de la promotion, comme en ont témoigné des gens de tous les milieux. La promotion comportait deux volets, dont la symphonie « Sound on a Trip Down Poetry Lane », qui fera ses débuts à l'échelle mondiale après l'événement, et un spectacle transfrontalier « Showcasing Quintessence of Liangzhu Civilization ». « Sound on a Trip Down Poetry Lane » est une nouvelle symphonie composée par le musicien hollywoodien Mark Chait, lauréat des prix Emmy et Telly. Intitulée « Searching for Beautiful Voices Along Poetry Road », cette œuvre musicale incarne la mode internationale et les caractéristiques du Zhejiang. Pendant l'événement, M. Mark Chait a dirigé la symphonie accompagné de Ding Yang, pianiste de calibre mondial, et des membres chevronnés de l'Orchestre symphonique de Zhejiang. Quatre autres musiciens internationaux réputés, le violoniste classique russe Yury Revich, le violoniste américain Igor Pikayzen, le violoncelliste allemand Benedict Kloeckner et la violoniste japonaise Tomoko Akasaka, ont également participé à la première interprétation de la symphonie sur Internet. Les notes musicales dansantes, donnant au public l'impression de marcher dans le pittoresque Zhejiang, ont touché le cœur de tout l'auditoire, contribuant ainsi à présenter Zhejiang de façon plus riche et plus sensible.