Les membres de fidélité inscrits peuvent recevoir le double des points à compter du 12 août

ST. LOUIS, Miss., le 12 août 2020 /CNW/ - Puisque de nombreuses personnes choisissent de voyager en voiture cet été, Enterprise a lancé sa promotion annuelle Plus Your Points plus tôt que jamais afin de donner aux membres Enterprise Plus la chance d'obtenir le double des points sur les locations admissibles. Le programme est disponible dès maintenant jusqu'au 31 janvier 2021 pour les clients des États-Unis, du Canada, de Porto Rico, du Royaume-Uni, d'Irlande, de France, d'Espagne et d'Allemagne.

Le fait de lancer dès aujourd'hui la promotion Plus Your Points de façon anticipée démontre une fois de plus l'engagement d'Enterprise à offrir de la flexibilité aux membres de ses programmes de fidélité pendant cette période difficile. En avril, l'entreprise a étendu le statut de niveau Élite des membres Enterprise Plus et a annoncé qu'elle reporterait les activités de location admissibles à l'année prochaine.

Les points obtenus pendant la promotion Plus Your Points sont échangeables contre des journées de location gratuites* à tout moment, pour tout véhicule disponible dans les milliers de succursales Enterprise participantes dans le monde. Les journées de location gratuites couvrent uniquement le tarif de base (durée et kilométrage). Les points n'expirent pas tant que le membre effectue une location admissible auprès d'Enterprise au cours de chaque période de trois ans.

Récemment, Enterprise a également mis en place son Engagement propreté assurée - une promesse d'aller au-delà des protocoles de nettoyage déjà rigoureux de l'entreprise, notamment en utilisant un désinfectant pour assainir plus de 20 surfaces fréquemment touchées dans tout le véhicule entre chaque location, afin d'offrir aux locataires une tranquillité d'esprit encore plus grande. Enterprise a également modifié ses offres de services pour inclure des transactions de location en bordure de rue, ainsi que la livraison depuis certaines succursales, afin de mieux servir les clients tout en réduisant l'achalandage dans les succursales.

« Nous voulons que les voyageurs qui sont prêts à reprendre la route sachent qu'Enterprise est prête à leur offrir une expérience sécuritaire qui répond exactement aux attentes qu'ils ont d'Enterprise », a déclaré Randal Narike, premier vice-président de la mobilité mondiale et de l'expérience client d'Enterprise. « Le lancement anticipé de la promotion Plus Your Points est notre façon de récompenser nos fidèles locataires qui profitent de leurs escapades routières d'été. »

La promotion de cette année comporte deux phases. La première phase, disponible dès maintenant, permet aux membres d'obtenir le double des points sur les locations admissibles. La deuxième phase sera lancée à la fin de l'été et offrira aux membres la possibilité d'obtenir des points en prime grâce à des activités supplémentaires appelées « badges » pour divers éléments liés à la location.

Les clients peuvent aller au plusyourpoints.enterprise.com pour s'inscrire à la promotion Plus Your Points, apprendre comment obtenir des points en prime et en savoir plus sur les d'Enterprise Plus. Une fois l'inscription effectuée, les membres d'Enterprise Plus utilisent tout simplement leur numéro de membre lors de la réservation afin de bénéficier de tous les avantages offerts aux membres.

L'adhésion à Enterprise Plus est gratuite et le programme est ouvert à toute personne âgée de 21 ans et plus.

* Une journée de location gratuite couvre uniquement le tarif de base (durée et kilométrage), le locataire étant tenu de payer toute autre somme qui pourrait s'appliquer, c'est-à-dire taxes, frais, suppléments, frais de carburant, frais de retour, frais de livraison, frais de jeune conducteur, frais de conducteur supplémentaire, frais de prise en charge, frais d'aller simple, frais de recouvrement pour redevances d'immatriculation ou taxe sur le transport aérien, frais liés aux redevances de la concession et frais d'aéroport et d'installations aéroportuaires ainsi que tout produit ou service facultatif.

À propos d'Enterprise

Par l'intermédiaire de son réseau mondial intégré de filiales et de franchises régionales indépendantes, Enterprise Holdings exploite les marques Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental et Alamo Rent A Car dans plus de 10 000 succursales de quartier et d'aéroport entièrement dotées en personnel, dans 100 pays et territoires du monde entier. La marque Enterprise, qui comprend Enterprise Rent-A-Car, Enterprise Truck Rental, Enterprise Car Sales, Enterprise Car Club, Enterprise Flex-E-Rent, la série Exotic Car Collection by Enterprise, Zimride by Enterprise et Commute with Enterprise, offre aux clients une solution de transport complète. Sa marque phare, Enterprise Rent-A-Car, a été fondée en 1957 et est connue pour son vaste réseau mondial de succursales bien situées, ses tarifs abordables et son service à la clientèle exceptionnel. Enterprise Rent-A-Car a été classée dans la liste annuelle des « Champions du service à la clientèle » du magazine Businessweek pendant quatre années consécutives. Non seulement Enterprise est un fournisseur clé de remplacement d'assurance, ainsi que de véhicules pour les escapades de fin de semaine et les occasions spéciales, mais elle offre également une solution de rechange au transport local.

SOURCE Enterprise

Renseignements: Meghan Baker, Enterprise, [email protected]