« Que Shania Twain, une figure emblématique reconnue à l'échelle internationale, offre une prestation au festival de musique Boots and Hearts de Burl's Creek, c'est un rêve devenu réalité, a déclaré Eva Dunford, partenaire fondatrice de Republic Live. En tant qu'entreprise familiale canadienne dont la fierté est ce festival, nous sommes très heureux des têtes d'affiche incroyables qui sont confirmées pour l'année de notre grand retour. Ce sera une expérience unique. Le festival de musique Boots and Hearts sera le seul festival en Amérique du Nord auquel Shania participera en 2022 et sa toute première participation à un festival de musique canadien. C'est donc un honneur encore plus grand de la compter parmi les membres de la famille Boots. Nous avons hâte d'accueillir les artistes, les amateurs, les partenaires, les fournisseurs et le personnel qui font du festival Boots and Hearts une expérience incroyable. »

Les vedettes de la musique country Sam Hunt et le groupe Florida Georgia Line seront également des têtes d'affiche en 2022. Bien que la première représentation canadienne de Sam Hunt ait eu lieu sur la scène secondaire du festival en 2014, nous sommes ravis qu'il soit en vedette sur la scène principale cette année. Le groupe Florida Georgia Line revient au festival Boots and Hearts pour la troisième fois en tant qu'artiste préféré des amateurs. Il avait déjà offert des prestations électrisantes en 2015 et en 2018.

Pour ajouter à l'enthousiasme entourant le retour du festival, la prestation de Shania Twain sur la scène principale, qui aura lieu le dimanche 7 août, s'accompagnera de performances d'artistes canadiennes uniquement du début à la fin. En tant que festival de musique country de premier plan en Amérique du Nord, Boots and Hearts et Republic Live sont extrêmement fiers de célébrer les artistes féminines en présentant, pour la toute première fois, une scène principale entièrement féminine avec la légendaire Shania Twain en tête.

« En tant qu'équipe canadienne axée sur la représentation du Canada dans le marché mondial des festivals, nous sommes honorés d'accueillir en sol canadien une vedette country d'ici pour célébrer tout ce qu'elle a fait pour notre genre, a déclaré Brooke Dunford, directrice, Stratégie de réservation et de marque, Republic Live. Pour bon nombre de nos amateurs et de nos confrères artistes, Shania Twain a eu une grande influence sur ce que nous connaissons de la musique country et aimons de celle-ci. Il était important pour nous de célébrer son succès en tant que femme dans le domaine de la musique country et au-delà. Nous voulions le faire avec des artistes féminines incroyables qui font des vagues tant de l'autre côté de la frontière qu'au Canada. Nous sommes extrêmement fiers de toutes les artistes de notre programmation et c'est avec plaisir que nous présentons leur talent aux côtés de celui de la Reine du country. Il ne fait aucun doute que le thème de 2022, c'est LET'S GO GIRLS! »

Il sera possible d'acheter des billets du festival 2022 valides pour la fin de semaine ou pour une journée, ce qui permettra aux visiteurs de vivre le festival primé du Canada pendant une journée ou d'y rester toute la fin de semaine pour célébrer le meilleur de #BootsLife. La prévente des billets commence le mercredi 24 novembre à 10 h et ouvrira au public le vendredi 26 novembre à 10 h.

Dustin Lynch, Russell Dickerson, Lindsay Ell et d'autres monteront également sur la scène en première partie. D'autres artistes et l'ensemble de la programmation seront annoncés au cours de la nouvelle année.

Visitez www.bootsandhearts.com pour en savoir plus sur les artistes, les billets, le camping et l'hébergement.

À propos de Republic Live

Fondée en 2011, Republic Live est une entreprise privée canadienne de spectacle sur scène. Republic Live est fière de créer des expériences inoubliables de calibre international. La société collabore avec une multitude de partenaires sur une gamme de plateformes afin de créer des expériences uniques pour les amateurs, les artistes, les partenaires de l'industrie et les commanditaires. L'événement phare de Republic Live est le festival de musique Boots and Hearts, le plus grand festival de camping et de musique country au Canada, qui a lieu chaque année au site d'événements Burl's Creek à Oro-Medonte, en Ontario.

À propos du site d'événements Burl's Creek

Burl's Creek est le plus grand site d'événements extérieur au Canada, avec une capacité de plus de 100 000 personnes et 45 000 campeurs. Le site de Burl's Creek, qui s'étend sur près de 600 acres de terrains parfaitement aménagés et qui comprend de nombreux amphithéâtres naturels ainsi que de nombreuses aires de spectacle boisées, a été l'hôte de plusieurs des plus grands noms du monde du spectacle, dont les Rolling Stones, Blake Shelton, Neil Young, Miranda Lambert, Sam Smith, Arcade Fire, The Killers et bien d'autres. Pour en savoir plus, consultez le site Web de www.burlscreek.com.

À propos de Boots and Hearts

Boots and Hearts est un festival de camping et de musique country annuel produit par Republic Live. Le festival aura lieu du 4 au 7 août 2022 sur les terrains réservés au camping et au festival conçus pour l'événement à Burl's Creek. Parmi les têtes d'affiche du festival de cette année, on retrouve Shania Twain, le groupe Florida Georgia Line et Sam Hunt. Le festival Boots and Hearts a reçu cinq fois le prix du festival de l'année de l'Association de la musique country canadienne et a été nommé le Festival de l'année 2015 de la Semaine de la musique canadienne. Pour obtenir de plus amples renseignements, acheter des billets et connaître les offres de camping, visitez le www.bootsandhearts.com.

